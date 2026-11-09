La fondista huancavelicana Zaida Ramos cruzó la meta entre las diez mejores de la Media Maratón de Boston, en Estados Unidos, y se convirtió en la única latinoamericana en ingresar al top 10 de esta prestigiosa competencia, disputada el domingo 8 de noviembre.

Ocupó el décimo puesto con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 1 segundo, en una prueba que reunió a más de 9 mil participantes en sus distintas categorías.

Ramos llegó con la motivación a tope tras conquistar la Maratón del Callao hace dos semanas y volvió a demostrar su gran nivel en el escenario internacional. La atleta agradeció el respaldo de su familia, entrenadores, la población de Tayacaja y aliados como Kallpa, operadora de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila.