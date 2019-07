5 estrategias para aprovechar los descuentos de las compras por internet

Síguenos en Facebook

Este 8, 9 y 10 de julio se llevará a cabo la cuarta edición del Cyber Wow que tendrá 67 comercios participantes, un 30% más que la edición anterior, lo que significa un mayor número de ofertas de las que uno puede disponer. En ese contexto, tener un plan permitirá aprovechar al máximo esta campaña del Cyber Wow que tendrá 10 categorías: Moda y belleza, Deportes y Fitness, Electro, Alimentos, Deco y hogar, Servicios y otros, Infantil, Entretenimiento y otros.

El Comité de E-Commerce IAB Perú, ente organizador de las campañas Cyber Wow, comparte estas 5 recomendaciones de compra que no conocías que no dejarán pasar las principales ofertas, promociones y descuentos que se ofrecen solo por tres días.

1. Seguridad. Con anticipación, ten en cuenta que el sitio oficial de la campaña es www.cyberwow.pe, si lo guarda con antelación, tendrá mejores resultados. Recuerda verificar el candado verde en el sitio, en la parte inferior derecha de la pantalla, que significa que el sitio web es seguro.

2. Compras claras. Es importante tener una lista de deseos que incluya todo lo que te gustaría o necesitas encontrar en orden de prioridad. Ello ayudará a buscar de manera más eficiente que hacerlo de manera azarosa. La campaña ofrece ofertas con tiempo limitado; por lo que buscar en todas las categorías tomará tiempo y no permitirá aprovecharlas todas.

3. Forma de envío. Al momento de realizar la compra, analiza las opciones de envío de cada comercio participante: envío a nivel nacional, si van hasta tu domicilio o si es con recojo en tienda, etc. De esta manera puedas elegir la opción que mejor se adecue a tus necesidades.

4. Método de pago. Una vez que selecciones el artículo, lo ingresas al carrito de compras y se llega a la parte de métodos de pago. Si no se tiene previsto, puede tomar mucho tiempo elegir qué método usar (si débito, crédito, contra entrega, etc.). No obstante, en aras de agilizar tu compra, es preciso definir con anterioridad el método de pago a utilizar.

5. Decidir al momento. Durante la campaña los comercios participantes ofrecerán muchas ofertas, algunas por tiempo o stock limitado; por tanto, dejarlas para regresar por ellas puede ser muy tarde. Lo más recomendable es que de encontrar un producto o servicio de tu interés, se sugiere comprarlo en el momento.