La presidenta del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carmen Robatty de Moquillaza, indicó que las empresas y productores pisqueros confían en que las ventas en el mercado interno y externo de la bebida bandera del país, en la campaña de Año Nuevo, sean positivas y demuestren todo el esfuerzo comercial de las bodegas y sus respectivos equipos.

“Diciembre trae consigo oportunidades por lo que nuestras expectativas son altas. A nivel local, los productores y empresas pueden darle fuerza a los regalos corporativos y a las alianzas con compañías de otros rubros a fin de ofrecer packs que incluyan nuestro Pisco y de esa forma cubrir la demanda de los consumidores con innovación y creatividad”, comentó.

Para muchas empresas los regalos corporativos representan hasta el 65% de sus ventas totales en ese mes –estimó–, no hay duda que es importante y debe ser capitalizado ofreciendo productos de calidad.

Además, refirió que la participación en ferias es un punto fundamental en la identificación de más compradores, en ese sentido, destacó la Expoalimentaria, la cual permite contactar con importadores de todo el mundo.

“También debemos estar atentos a las actividades de PromPerú, principalmente las misiones internacionales en las que las empresas asisten con el soporte de las entidades públicas”, comentó Robatty de Moquillaza.

La fortaleza del Pisco es su versatilidad –continuó–, se pueden producir mistelas, cremas, macerados y brandy. En la Expoalimentaria los compradores internacionales expresaron su interés por esos derivados.

Comité de Pisco

Luego del exitoso primer “Diplomado de Gestión de Bodegas de Pisco para Exportación” de ADEX Educación Continua, Robatty aseguró que se llevará a cabo la segunda edición y tendrá doble certificación: de los Centros Académicos de ADEX y del Centro Europeo de Postgrado y Empresa (CEUPE). “La preparación académica ayudará al fortalecimiento de la cadena”, enfatizó.

Otro tema de la agenda pendiente del sector es el establecimiento de una mesa técnica con Indecopi, PromPerú, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y representantes de los exportadores y productores de Pisco, a fin de realizar un censo de las zonas de cultivo de uvas pisqueras y promover mecanismos contra la adulteración de la bebida bandera, y una mayor promoción.

“Nuestra cadena está avanzando poco a poco. Lo que también podríamos hacer es tomar en cuenta modelos de desarrollo de otros países en los cuales las grandes y pequeñas bodegas no solo se dedican a la elaboración de vinos y destilados, sino que también promueven el enoturismo, la gastronomía, maridaje, mixología del Pisco y el agroturismo, permitiendo la visita a viñedos y la explicación del clima y suelo donde se cultivan las uvas pisqueras”, detalló.

Exportaciones

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, señalaron que la exportación de Pisco entre enero y septiembre ascendió a US$ 7.8 millones, experimentando un incremento de 53% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 5.1 millones). Asimismo, ya superó el monto anual del 2021 (US$ 7.2 millones).

La bebida bandera llegó a más de 15 países cuyo ranking fue liderado por EE.UU. (US$ 3.2 millones) con un alza de 16% y una concentración del 41% del total. “Es un destino importante, al igual que el europeo, sin embargo, necesitamos ingresar a más mercados y penetrar más los ya existentes, esperamos hacerlo con el valioso apoyo de las OCEX”, expresó Carmen Robatty de Moquillaza.

Otros fueron España (US$ 876,000), Países Bajos (US$ 788,000), Bélgica (US$ 654,000) y Francia (US$ 354,000). En el top ten destacaron por su crecimiento Bélgica (1,333.3%), Reino Unido (162%), Canadá (160%), Países Bajos (106.4%), Alemania (100%) y España (83%).

