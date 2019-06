Adifan: Compra directa de medicamentos en el extranjero se presta a corrupción

Síguenos en Facebook

La compra directa de medicamentos en el extranjero es cuestionada por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) porque, según su presidente, José Enrique Silva, se prestará a la corrupción, considerando que el Decreto Legislativo (DL) 1444 permite un trato con empresas privadas internacionales.

Precisó que el DL 1444 cambió sustancialmente la Ley de Contrataciones del Estado, que permitía la compra de gobierno a gobierno.

Mucho dinero

Silva dijo que la compra de medicamentos por parte de EsSalud y Cenares-Minsa puede prestarse a la corrupción porque no tendrá la supervisión de la Contraloría, y más aún porque se hará con empresas privadas.

Es decir, según estimó, entre 500 y 700 millones de dólares estarían en juego con el nuevo sistema de compras.

Por ello, según afirmó, Adifan envió un pedido al Congreso para modificar los alcances del DL 1444 y que la Ley de Contrataciones del Estado quede tal cual.

“Debe haber un trato justo e igualitario, porque se comprará a los extranjeros, que no pagan todo lo que una empresa farmacéutica paga en Perú. Se dará preferencia a empresas no domiciliadas, que no pagan seguros a sus trabajadores, que no hacen control de calidad a sus productos; no pagan impuestos”, señaló.

Excesiva. Silva comentó que la industria farmacéutica nacional está cargada de regulaciones que encarecen sus costos, contrariamente a las no domiciliadas en el país.

En su oportunidad, la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, denunció concertación de precios en medicamentos entre las empresas nacionales, lo que obligaría a comprarlos directamente en el extranjero.