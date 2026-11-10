El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, estimó que las agroexportaciones superarán los $ 15,000 millones al cierre de este año, muy similar al registrado el año anterior -$ 15,013 millones-, que representó un crecimiento de 17.3% con relación al 2024.

Durante la ceremonia a por el Día del Exportador, señaló que ello es un logro, pero no es suficiente, por lo que recomendó seguir incorporando a la zona andina y a la zona amazónica en la cadena de valor de las agroexportaciones.

Entre los principales productos de exportación de los andes está la quinua, café y cacao.

“Llegar a donde está el Perú hoy requirió un gran esfuerzo, comenzando por una Constitución que le da tratamiento igual al exportador, así como al empresario nacional y extranjero”, precisó.

Entre enero y agosto del 2026, las agroexportaciones sumaron $ 8,334 millones, registrando un crecimiento de 2.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mercados

Valencia señaló que el Plan Nacional del Perú al 2040 presenta un esquema de país, además de un proyecto para el crecimiento de la economía peruana, porque no solo hay nuevos productos y acuerdos comerciales, sino porque también existe una visión país.

En ese sentido, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones agrarias durante ese período.

Entre los principales productos de agroexportación que ingresan a ese mercado están las paltas, uvas, arándanos y espárragos.

De esos productos, solo la palta no paga el 12.5% de arancel para entrar al mercado norteamericano, desde el pasado 24 de julio 2026, como consecuencia de la política de la actual administración gubernamental de Donal Trump.

La palta es uno de los productos de agroexportación en la que tiene un aporte importante la producción de la agricultura familiar.

La mandarina, así como la cebolla, también paga un recargo para ingresar a ese país.