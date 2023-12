El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé, aseguró que el Gobierno no está afrontando como debería la recesión económica que golpea al país. Precisó, por ejemplo, que en cuanto no se afiance la seguridad ciudadana en el territorio nacional, no habrá más inversión.

“El Gobierno no se ha dado cuenta de que hay una tremenda recesión, que existe hambre, inseguridad. Necesitan tomar medidas donde sintamos los empresarios que sí nos están dando herramientas para poder invertir y para poder desarrollar el Perú. En cuanto, y tanto reitero, no se afiance la seguridad en nuestro país, no habrá inversión”, indicó.

Medrano añadió que es lamentable que hasta ahora el Gobierno no demuestre que realmente apuesta por dinamizar la economía nacional. Aseguró que esta situación es perjudicial para La Libertad y el país.

“El Gobierno no está enviando mensajes al empresariado de que realmente está pensando en incentivar a la economía, no está mandado mensajes adecuados. Se necesita coraje, el ministro de Economía debe tener coraje para tomar medidas importantes de que pueda disponer la economía, los motores de la economía. Uno de esos motores es los emprendedores”, resaltó.