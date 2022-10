En la temporada de verano de 2023, el mercado de alquiler de casas de playa registraría un crecimiento del 25% respecto a la misma temporada de 2022, el cual respondería a un aumento de la oferta y demanda en este segmento, estimó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Las reservas para el alquiler de casas o departamentos empiezan desde octubre tanto para la celebración de Año Nuevo como para la temporada de verano, donde los potenciales clientes, principalmente del sector socioeconómico B y C (el segmento A es generalmente propietario), están en la búsqueda de las mejores opciones”, resaltó Lucy Mier y Terán, presidente del sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la CCL.

Consideró, además, que dicho mercado va a acelerar su reactivación, así como otros sectores, ahora que el Gobierno acordó levantar el estado de emergencia decretado hace dos años y medio debido a la pandemia de la COVID-19 y con ello se deroga todas las restricciones a nivel país.

Así también, dijo que la temporada de verano 2023 será más calurosa que en años anteriores, siendo un factor clave para atraer a más veraneantes en un contexto donde ya no habrá más restricciones por pandemia.

Precio de alquiler

En relación a los precios de alquiler, indicó que ya alcanzaron los niveles de 2019, considerando que el nivel de ocupabilidad ya llegó al 100%.

Además, el potencial cliente está en la búsqueda de inmuebles mayormente de tres dormitorios, que comprenda servicios, áreas comunes y deportivas, piscina, etc. El requerimiento es que se encuentren cercanas a centros comerciales, espacios recreativos y demás comodidades.

Respecto a la extensión de la casa o departamento en alquiler, el gremio indicó que puede fluctuar entre 115 hasta los 1,000 m². En tanto, los arriendos mensuales para casas de playa tienen un rango entre US$ 1,600 a US$ 8,000; para toda la temporada (cuatro meses aproximadamente) es de US$ 15,000 en promedio.

Para el caso de alquiler de departamentos, la renta mensual es de USS 2,500 en promedio y en caso de ser semanal es de aproximadamente US$ 750.

Por otra parte, Lucy Mier y Terán, precisó que las playas del sur de Lima serán las más cotizadas en esta temporada de verano 2023, sumándose Paracas como oferta importante.

En esta lista figuran las playas Punta Hermosa, San Pedro, Naplo, San Bartolo, Arica y Punta Negra. También están las playas Pulpos, Santa María, Asia y más. En relación a las playas del norte de Lima, destaca la playa Ancón, Paraíso, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Si estás en búsqueda de un nuevo hogar o deseas construir en terreno propio, el Nuevo Crédito Mivivienda te da una serie de beneficios que no puedes desaprovechar.