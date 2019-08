Proponen asegurar viviendas con pagos en recibos de luz contra terremotos o inundaciones

Síguenos en Facebook

Solo tres de cada 100 viviendas en el Perú están aseguradas, es decir, el 97% no está protegida contra terremotos o inundaciones, reveló el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón.

En ese sentido, recordó que su gremio propuso al Gobierno masificar el aseguramiento de las viviendas con precios (primas) muy módicos, los que podrían cobrarse en los recibos de luz.

Dijo que el monto de la prima (precio) que pagaría el dueño de la vivienda estaría en función del consumo. Explicó que si en una casa se paga menos de S/50 al mes, la prima por asegurarla podría ser desde S/0.50, mientras que en la que se paga más de S/300, podría ser de S/10. “El monto se podrá aplicar luego de hacer las evaluaciones correspondientes”, agregó.

Informalidad

El que la mayor parte de las viviendas del país haya sido construida de manera informal no sería un obstáculo para que los propietarios paguen la prima, pues al hacerlo en el recibo de luz, asegurarían su propiedad.

Morón refirió que para que las compañías de seguros tengan un estimado de lo que deberían cubrir ante la destrucción de viviendas cuyas primas se pagan en el recibo de luz, tendrían que hacer una evaluación general de las propiedades por zonas o con drones.

Indicó que se estima que en todo el país se emiten unos 8 millones de recibos de luz, los que generarían un fondo interesante que permitiría hacer frente a las emergencias instalando en corto tiempo un módulo básico de viviendas con todos los servicios (agua, desagüe y luz).

En el 2017 se registró El Niño costero, que causó daños principalmente en el norte del país. Por una serie de factores, hasta el momento mucha gente vive aún en ambientes no adecuados.

“El Estado no tendría que hacerse cargo de viviendas de los privados, pero como no hay una cultura de seguros y mucha gente no puede pagar un seguro tal como se ofrece en el mercado, es importante que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, arme un plan para masificar el aseguramiento de las viviendas en el país”, comentó.

Recibos

En el Perú se emiten unos 8 millones de recibos de luz, es decir, se podrían asegurar este mismo número de viviendas del país.