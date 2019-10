BCRP: Elecciones generan más incertidumbre que decisión del TC

Síguenos en Facebook

Tras la disolución del Congreso, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, consideró que la incertidumbre aún no ha sido despejada. Si bien la economía peruana aún no ha mostrado signos de haberse afectado por este episodio de la crisis política, el periodo electoral que se avecina todavía es una incógnita para los inversionistas.

"Hay incertidumbre con respecto a las elecciones y también con respecto a lo que diga el Tribunal Constitucional, pero esa es menor porque va a demorarse en resolver y probablemente sea sobre hechos consumados, no creo que afecte tanto", comentó tras presentar una moneda por los 100 años del fallecimiento de Ricardo Palma.

"Las encuestas que muestren cómo será la composición del nuevo Parlamento, recién las del 1 de enero, (será) cuando la gente empezará a pensar por quien votar. Después, tenemos la incertidumbre futura con respecto a las elecciones de 2021. Depende si asusta a los mercados. Imagínese si alguien (un candidato) que no le guste a la mayor parte de inversionistas está muy fuerte en las encuestas, sí puede afectar", indicó.

Fortaleza macroeconómica y desempeño de agosto

Velarde agregó que la disolución del Parlamento no tuvo mayores efectos en la economía, debido a la fortaleza macroeconómica del país. "No se han notado muchos efectos, la verdad. No voy a opinar sobre la medida en sí, no me corresponde. En su situación macroeconómica, el Perú ocupa el primer lugar. Mientras los fundamentos macroeconómicos estén fuertes", precisó.

Por otro lado, estimó que la economía peruana habría crecido cerca de 4% en agosto, con lo cual marcaría una de las tasas mas altas en lo que va del año. Según explicó, la expansión de agosto se vio favorecida por el buen desempeño del sector construcción y la recuperación de los sectores primarios.

"El tercer trimestre lo esperamos bueno y su crecimiento permitirá alcanzar la tasa de 2.7 % proyectada en el último reporte de inflación", afirmó.