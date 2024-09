Decir que Perú crecerá 2 o 3% es como manejar mirando el espejo retrovisor porque es distinto si se ven las oportunidades que hay en el país, dice Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). En diálogo con Correo manifestó que para combatir la inseguridad es necesario poner mano dura.





¿El segundo semestre será mejor, pero la palabra del Gobierno es suficiente para el inversionista?

No podemos esperar mucho del equipo de Gobierno, salvo algunas excepciones, pero es suficiente que no estorben para que avance el país. Durante el gobierno de Castillo se dedicaron a estorbar, a perjudicar lo que había. Por eso se detuvo el país; todo lo que se quiso detener se detuvo, los capitales que venían a Perú se fueron, fue una situación negativa.





¿Pero?

Hoy tenemos un gobierno que no estorba, no espanta, no asusta. En la medida en que las condiciones se den, los empresarios tomarán sus propias decisiones de inversión; ellos van probando y avanzando. Cuando se dice que el Perú va a crecer 2 o 3% es como manejar el carro, mirando el espejo retrovisor, pero es distinto cuando se miran las oportunidades por delante, hay proyectos disponibles, el apetito que hay en el mundo no solo es por los proyectos mineros, está el puerto de Chancay.





¿Es decir?

Perú tiene mucho que trabajar hacia adelante, el turismo aún no ha recuperado el paso. Lo de APEC tendrá su impulso, Chancay tendrá sus consecuencias positivas. Sumando todo, traerá un crecimiento a un ritmo superior al que se ha tenido. Tenemos condiciones como para crecer tranquilamente a más de 6% al año, pero que el cura (Marco) Arana no siga molestando con sus demandas judiciales, que puede ralentiza el crecimiento económico y hacer perder oportunidades de desarrollo.





Se arriesgan proyectos...

No tanto porque creo que Tía María seguirá adelante, con fierro a fondo. Además, por ahora, Newmont no está interesada ir con el proyecto, tanto que ha dejado Sulfuro Yanacocha para más adelante.





¿Y Michiquillay?

Michiquillay y Galeno están junto a Conga. La denuncia contra Conga no paralizará Michiquillay ni Galeno porque son Estudios de Impacto Ambiental (EIA) diferentes. La sentencia judicial es contra el EIA del proyecto Conga.





¿El entusiasmo por invertir se mantiene?

Lo importante es que los inversionistas hacen las cosas porque tiene expectativas por crecer. El empresario tiene su propio motor interno, busca oportunidades y en el Perú las hay. La minería seguirá avanzando, la agroindustria también, en el turismo hay que seguir trabajando, se debe hacer un esfuerzo para que la población sea la cara adecuada para el turista, a quien hay que cuidar, proteger y dar seguridad.





El Congreso preocupa mucho.

El Congreso tiene 60% de procesados o sentenciados, es lo que se tiene. Pero creo que el paso de Castillo por el Gobierno está sirviendo al país como vacuna porque empiezan aparecer encuestas, sobre todo entre la gente joven, que ahora registra una inclinación más pro mercado que de izquierda.





¿Y la seguridad?

Es un tema que hay que atender con urgencia, es todo un proceso, no es de un día para el otro. El tema de seguridad tiene dos caras, no solo es perseguir y reprimir, sino también de oportunidades económicas a los jóvenes. En primera instancia, cuando empieza a crecer la economía, los delincuentes, sobre todo la delincuencia internacional, se aleona, comienzan a ser más agresivos. Por otro lado, cuando la gente joven empieza a tener oportunidades de trabajo e ingresos honestos, no tienen necesidad de delinquir; la delincuencia también es un tema social. Ahora el problema es muy serio porque involucra a mafias internacionales, que andan con armas de guerra, a las que hay que combatir con mano dura, no estoy hablando del que roba un celular o delitos menores.