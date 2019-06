Cervezas aumentan de precio en 10%, debido a la modificación del impuesto

Síguenos en Facebook

Pilsen, Cristal, Cusqueña y las demás bebidas alcohólicas que pertenecen al grupo Backus, que tiene más del 90% del mercado cervecero local, elevaron su precio en 10%, y lo informaron mediante un comunicado.

Esta compañía explicó que el incremento se debe a la última modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplicará a las bebidas alcohólicas, y que elimina el gravamen bajo un sistema mixto.

“Con la última modificación del ISC, se eliminó el sistema mixto y ahora se grava a la cerveza con un impuesto específico de 2,25 soles por litro, lo que implica un incremento del 30% en impuestos”, indicaron.

Backus argumentó que bajo el nuevo esquema, más del 80% del valor de venta de una cerveza son impuestos (antes era el 70%). De esa manera una bebida alcohólica, que no sea cerveza, con un grado de alcohol menor a 6 grados paga 20%. Una bebida entre 6 y 12 grados de alcohol paga 25%, mientras que una de entre 12 y 20 grados paga 30%.

“Las que tienen un nivel de alcohol mayor a 20%, como el caso del ron y el vodka, pagan 40%. Es decir, la cerveza paga hasta cinco veces más impuestos que otras bebidas con mayor contenido de alcohol”, explicaron

Las cervezas de la empresa, producidas durante el 2018, pagaron un ISC equivalente a 1.68 soles por litro, es decir, 0.57 soles menos que los 2.25 soles con los que hoy se grava a las cervezas.

La medida no aplicará para las presentaciones de un litro.