El Informe de Arthur D. Little recomienda cerrar el Tramo 1 del Oleoducto y retirar a no menos de 341 personas de Petroperú para que la empresa ahorre $50 millones anuales, dice César Gutiérrez, experto en hidrocarburos. En diálogo con Correo afirma que si el informe se hubiese publicado, Perupetro no habría entregado lotes a Petroperú.

¿El ingreso de Rómulo Mucho hará la diferencia en el Ministerio de Energía?

Creo que no, pero tiene un pensamiento diferente a su antecesor. Mucho más pensamiento privado, tiene voluntad, pero conoce poco de hidrocarburos. La suerte de este sector depende exclusivamente de lo que haga (José) Arista porque tiene que ver mucho con el MEF, creo que él tiene el liderazgo. Además, el tema de las energías renovables está muy relacionado con la inversión, que lo ve Arista. Igual, la masificación de gas que tiene impacto en las cuentas fiscales debe ser sincerado por Arista. El tema de Petroperú está en medio del tema financiero, está en el ámbito del MEF más que en el Minem. Sobre las renovables, se debe impulsar un proyecto de ley que está en el Congreso para dar mayor impulso a esa actividad.

¿La masificación del gas?

En este tema hay mucho por sincerar, hay mucho discurso con fuerte costo fiscal. Petroperú está en este mercado mediante una concesión en Arequipa; se la dieron hace tres años como un encargo especial. El plazo venció en diciembre de 2023 y se le renovó “el encargo” por otros tres años. Esta concesión debe ser entregada a Proinversión, que lidera el MEF, para que la licite y se le otorgue a un nuevo concesionario.

El Gobierno transfirió S/21 millones a Petroperú para financiar la administración de esa concesión.

Si mantiene esa concesión de distribución de gas natural por tres años más, la empresa necesitará más fondos del Estado. Cortar esta figura es una decisión exclusiva de Proinversión, que lidera el MEF.

Pero, Mucho sabe bastante de minería, ¿o no?

Pero ha empezado poniendo los temas más complicados en agenda, que lo pueden llevar al fracaso porque para Tía María y Conga deben tener una estrategia contra la conflictividad social, que no es nada fácil. Hay dos tipos de oposición en Arequipa, especialmente en Tía María: los antimineros, por definición, que no se contentan con nada. También están los agricultores del valle del Tambo, que siempre les ha preocupado el estrés hídrico del río Tambo, pero para esto está la propuesta de la represa de Paltiture. El problema es que no le creen a Southern. Esperemos que le crean a Mucho. Estoy de acuerdo que hay que sacar Tía María, pero es fundamental tener una estrategia contra la conflictividad social. En tanto, los antimineros siguen.

El manejo de las empresas frente a los antimineros...

Southern se ha manejado mal porque mientras Conga y Tía María abortaban, Quellaveco hacía un trabajo en Moquegua, cerca a Islay (Arequipa), donde está el valle del Tambo, y conseguía la licencia social. Southern tiene más de 60 años en el país y su imagen no es buena porque tuvo problemas con el tema ambiental. Hay un frente antiminero muy bien organizado. Además, se debe tener presente que las autoridades regionales y locales, como el alcalde de la provincia de Islay, y los alcaldes de los distritos de Islay, se eligieron con un discurso antiminero. Con Conga hubo apresuramiento y se creó un precedente negativo.

¿Mal manejo de parte de los empresarios mineros?

En el Perú ha habido casos exitosos de licencia social, uno fue Las Bambas, en su primer momento, que lo trabajó Jorge Merino (ex ministro de Energía y Minas). Fue una licencia social con Xtrata, de primer orden. Luego, cuando entra MMG (Minerals and Metals Group, cuyo principal accionista es China Minmetals) las cosas cambian. Quellveco también es otro caso y cuyas audiencias para obtener la licencia social fueron muy duras, con gente muy opositora. Creo que siendo un tema muy complicado (Tía María), ponerlo primero en la agenda, puede debilitar la posición de Mucho. Eso debe trabajarlo en el tiempo, de forma ordenada y estructurada. Debe enfocarse en Michiquillay, Galeno, La Granja, todos en Cajamarca, que no han llegado a un alto nivel de conflictividad.

Perupetro con Isabel Tafur es más de lo mismo, la señora es pro Petroperú.

Hay una cosa gravísima en Perupetro, no solo por el Lote X, sino lo que se hizo con los lotes I, VI y Z-69. El informe de Arthur D. Little lo recibió Petroperú en julio de 2023 y lo presento al directorio y a la Junta General de Accionistas. Según el informe, la visión futura al 2032, Petroperú tiene un patrimonio negativo (sin ganancias, pero con deudas), en cualquier escenario. Entonces, cómo Perupetro, el MEF, el Minem entregaron esos lotes a Petroperú (octubre 2023), cuando ya se conocía la calificación patrimonial de la empresa. Desde julio sabían que todo era adverso. Creo que hay responsabilidad porque tienen que informar a la Contraloría todos los que firmaron, inclusive los ministros.

¿Incluyendo los ex ministros?

Claro (Alex Contreras y Óscar Vera). También los directores que tenía Perupetro de parte del MEF. El exministro (Alex) Contreras ha sido uno de los que firmó la autorización del contrato, igual que Energía y Minas. En Perupetro se aprueba en un acuerdo de directorio que se somete a opinión del MEF y del Minem. Los dos exministros tienen responsabilidad. El consultor que contrató Petroperú, en 2022, les dijo en julio del 2023 que el patrimonio de Petroperú iba camino a la quiebra.

Hay muchos responsables...

Los dos ministros y el directorio en pleno de Perupetro. En el Minem, para llegar al despacho ministerial, el viceministro de Hidrocarburos se pronuncia; en el caso del MEF, los viceministros de Economía y de Hacienda. Ellos autorizan, pero el gerente general de Perupetro firma el contrato.Hay mucha responsabilidad y a la presidenta de Perupetro (Isabel Tafur) ni siquiera se le mueve una pestaña por licitar el Lote X. La presidenta de Perupetro debe dejar el cargo y en esto tienen que ver Rómulo Mucho y José Arista. El directorio de Perupetro lo forman tres representantes del Minem y dos del MEF. El informe de Arthr D. Little no será perfecto, pero tiene líneas bases para tomar decisiones.

¿Petroperú la tiene difícil?

En este momento Arista tiene tres opciones. Darle dinero en efectivo, lo que es una posibilidad negada porque se atentaría con la meta del déficit fiscal. Otro es llevarla a la insolvencia en el mercado local y negociar deuda en el mercado internacional. La tercera es dar garantías, pero a los proveedores de crudo, para que ellos cambien factura por cobrar por una letra de cambio y el MEF otorga la garantía. Con esta garantía, ellos pueden conseguir efectivo en un banco. Petroperú debe $2,500 millones a proveedores locales, los que están en Talara, e internacionales, que son los trader.

¿Se debe reestructurar la empresa?

El tema es que cuando hagan una reestructuración no solo sea de la gente, que es una parte. Por ejemplo, el informe de Arthur D. Little recomienda varias cosas, como cerrar el tramo 1 del oleoducto, que va de San José de Saramuro hasta la Estación 5. Este cierre significa despedir gente, pero las autoridades tienen miedo. También recomienda despedir no menos de 341 personas que ellos han identificado y que les representará un ahorro de $50 millones cada año.

César Gutiérrez Peña

Ex presidente de Petroperú. Experto en hidrocarburos. Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Fue presidente de EsSalud (2003). Consultor independiente en inversiones energéticas. Director del portal utilitiesperu.