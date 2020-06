Cirque du Soleil Entertainment Group solicitó este lunes protección bajo la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas en Canadá (CCAA, por sus siglas eninglés), debido a la cancelación de sus shows y el despido de artistas por la pandemia del coronavirus. Con esto, la compañía busca reestructurarse.

La CCAA es una ley federal canadiense que permite a grandes corporaciones reestructurar sus finanzas y evitar la bancarrota, mientras permite a los acreedores recibir alguna forma de pago por los montos adeudados.

Según informó Reuters, la compañía de entretenimiento canadiense presentó un acuerdo con sus actuales accionistas, incluidos TPG Capital, Fosun International Ltd y Caisse de depot et placement du Québec, bajo el cual el grupo asumirá los pasivos de Cirque du Soleil e invertirá US$ 300 millones.

Como parte de la inversión, el cuerpo gubernamental Investissement Québec proporcionará US$ 200 millones en financiamiento de deuda.

Daniel Lamarre, presidente ejecutivo del Cirque du Soleil , dijo que como tienen “cero ingresos” por el cierre de los shows, la gerencia “tuvo que actuar decisivamente para proteger el futuro de la compañía”.

Cirque du Soleil Entertainment Group despidió en marzo a más de 4,000 personas, o el 95% de su fuerza laboral, y suspendió temporalmente sus shows en Las Vegas.