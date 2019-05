ComexPerú: Llegada de turistas sube en el Cusco, pero la recaudación se estanca

Síguenos en Facebook

De los 4.4 millones de turistas que el Perú recibió en el 2018, 4.3 millones llegaron al Cusco, la ciudad que de acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), es la más visitada del país. Para Jessica Luna, gerente general de ComexPerú (Sociedad de Comercio Exterior del Perú), es una realidad que esta ciudad es el principal motor del turismo, el tercer generador de divisas del país, pero también es cierto que este mayor flujo no se refleja en una recaudación más grande.

"Cusco es la ciudad más visitada con 4.3 millones de turistas, pero la tasa de informalidad es de 82.5% en esta región. Entonces, a pesar de recibir más visitantes, la recaudación no sube. Hay alguien que no está contribuyendo con la región y esto afecta al turista que merece un servicio formal", indicó en conferencia de prensa. En el 2017, la recaudación tributaria se acercaba a los S/ 900 millones, pero en el 2018, la ciudad volvió a generar poco más de S/ 800 millones.

Sobre la competitividad de los servicios turísticos, refirió que el ránking del Travel & Tourism Competitiveness 2017 del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) ubicó al Perú en la posición 51 de 136 países, por detrás de países de la región como Brasil (27), Chile (48) y Argentina (50). Ese ranking -agregó- destaca las fortalezas del Perú en apertura internacional y recursos naturales, pero muestra las debilidades en seguridad y protección al turista.

La situación de Machu Picchu

En el 2018, detalló que 1.5 millones de turistas visitaron Machu Picchu; sin embargo, la cifra todavía está por debajo del Taj Majal, que recibe 3 millones y el Cristo Redentor en Brasil, que recibe 3.2 millones. "Machu Picchu se está deteriorando y esa es una realidad y el Ministerio de Cultura lo ha reconocido porque no hay un manejo territorial. Se visitan 6 hectáreas, se pueden visitar muchas más", precisó.

Explicó que actualmente están en conversaciones con Mincetur para que se mejore el acceso y que se tenga un centro de visitantes. "En cualquier maravilla del mundo, existe un centro de visitantes donde explican la historia, se pueden comprar "souvenirs", audífonos en el idioma que se necesitan", comentó.

También advirtió que este año no se tendrán tantos visitantes como se esperaban. "Probablemente lo que ocurra es que el número de turistas a Machu Picchu no suba este año, el año pasado creció 8% porque los operadores nos comentan que no está habiendo la demanda de reservas que en otros años por un manejo poco eficiente con visión a corto plazo", alertó.