Cómo comprar una vivienda sin caer en serios problemas

La inversión más importante de una familia es la que se hace para comprar una vivienda, por lo que debe cuidar que la calidad de los materiales que se usen esté en línea con el contrato asumido por la empresa inmobiliaria.

Al respecto, Vericasa, empresa que hace inspección profesional e integral de un inmueble que se compra, recomienda tener en cuenta:

Inmobiliaria

Elija una empresa de prestigio para disminuir el riesgo de que la obra tenga complicaciones o retrasos imprevistos por falta de fondos, o que se paralice por incumplimiento de normas municipales. Que un banco financie un proyecto no garantiza que no tenga retrasos o no presente fallas en los acabados y/o instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otras.

Intermediario. Si la compra se hace con un agente inmobiliario, debe tener muy clara la información de la persona; verifique sus datos personales y los de la empresa que representa en internet.

Documentación en regla. Tanto para las viviendas nuevas como para las de segundo uso, se debe corroborar que el vendedor sea el propietario. Este proceso es más importante en caso de viviendas de segundo uso; es necesario ser muy meticulosos con el estudio de los títulos de la propiedad, para lo que es importante la asesoría de un abogado.

Cláusulas del contrato

Una vez elegido el inmueble, corresponde acordar los términos de la transacción de compraventa, los que deben verse reflejados en el contrato correspondiente, cuyo contenido es importante ver con detenimiento, en especial el correspondiente a la descripción del inmueble, áreas, equipamiento y acabados, etc.

Condiciones del inmueble

Al recibir su vivienda, debe revisar minuciosamente las condiciones bajo las que se le entrega el inmueble, incluso si es nuevo, puespodría presentar fallas en los acabados o no cumplir con lo acordado al momento de la compra. Una opción muy segura es contratar a un inspector profesional para verificar que las condiciones del inmueble sean las óptimas.