Por Christian Lengua

La coyuntura política y la consecuente incertidumbre han hecho que muchas personas busquen refugios para sus capitales. Pese a que no existe regulación en nuestro país, las criptomonedas son de los instrumentos más usados. Según Statista Global Consumer Survey, Perú lidera Sudamérica con un mayor porcentaje de usuarios de criptomonedas (16%) en marzo. Se estima que solo en los primeros dos meses del año en nuestro país se realizaron transacciones por US$ 16 millones en criptodivisas, lo que supera el total del año 2020.

Al respecto, Darío Bregante, Gerente de Regulación Financiera y FinTech de EY Law, explicó que en Perú a la fecha no tenemos un marco regulatorio especial ni una ley que regule las criptomonedas; sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha emitido pronunciamientos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los que expresa preocupación por el mal uso que se le da a esta divisa para ocultar actividades criminales.

Cabe indicar que hace un año, la UIF anunció que estaban trabajando en una regulación en criptomonedas, pero hasta el momento no hay pronunciamiento.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI, organismo intergubernamental que detecta riesgos en torno al lavado de activos y terrorismo) también ha emitido recomendaciones ya que los activos virtuales facilitan que las personas transfieran dinero sin ser del todo identificadas.

“En mi opinión, esta tendencia internacional de preocupación que existe en el tema de lavado en torno al uso de criptomonedas ha generado que varias empresas sean cautelosas al tener una relación comercial con las empresas que ofrecen estos servicios”, sostuvo.

Lo primero, dijo, es identificar lo que entendemos por los activos virtuales. En esa línea, Bregante recordó un pronunciamiento del Banco Central de Reserva (BCR) en el que descartaba que sea dinero, “sino que básicamente son valores que pueden representar dinero, pero no necesariamente lo son”.

Asimismo, opinó que en un escenario ideal se deberían implementar las recomendaciones de GAFI, que en Perú de cierta manera ya se vienen aplicando. Se debe aplicar una regulación para la prevención de lavado de activos sobre las empresas que facilitan el intercambio de criptomonedas. Pero el tema debe ser tratado con pinzas, porque la tendencia internacional dicta que una regulación persiga un objetivo para ver si es eficiente o no.

En esa línea, señaló como un riesgo que se opte por un marco regulatorio mucho más extenso que vaya más allá, porque terminaría generando el efecto contrario: en vez de ordenar una nueva industria, lo que haría es poner barreras de entradas y no permitir que crezca.

PRESENTE Y FUTURO

Álvaro Castro Lora, Director de SUMARA Hub Legal, expresó en tanto que la discusión de la regulación de criptomonedas hay que dividirla en dos. Una cosa es regular la actividad económica vinculada a criptomonedas, es decir regular el trading de criptomonedas, la venta y comercialización masiva e incluso las remesas con esta divisa.

Por otro lado está lo que cree es más urgente, que es el reconocimiento regulatorio. “Porque hoy por hoy, hay un tema de opacidad, ya que las criptomonedas están basadas en blockchain, que es anónimo y nadie sabe quién está detrás comprando, lo que podría prestarse a actividades indebidas, como blanqueo de capitales”.

Para Castro, no es que vamos a regular la actividad misma, sino que las empresas acrediten que cuentan con un oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado, con manuales de prevención, y con expertise para asegurar que no habrá delito.

El problema, argumentó, es cuando dichas empresas abren cuentas en el Perú para recaudar el dinero de sus clientes. Los bancos al ver movimiento le piden toda la acreditación, pero según las normas peruanas, solo las empresas que están en una lista taxativa pueden designar a un oficial de cumplimiento. Al no poder cumplir, se les cierran las cuentas.

“Hoy hay una relación muy tensa [entre las casas de criptomonedas y los bancos]. Hay un problema de reconocimiento regulatorio que ya debería ser superado”, precisó el experto. Bajo esa premisa, dijo que se debe tener en cuenta que la criptomoneda no es una moda, no es un hype, es el presente y futuro, por lo que ya debería estar reflejado en normativa que se enfoque en el reconocimiento regulatorio.

Finalizó apuntando que por la coyuntura que vivimos, cada vez va más personas usan criptomonedas, no solamente porque están al alza, sino porque incluso su volatilidad ya no se ve tan negativa si lo pones en una balanza frente a otras monedas. Por lo que se hace necesario democratizar el acceso a las criptomonedas en Perú.

SIN REGULACIÓN

María Laura Cuya, gerente de Innova Funding y presidenta de la Asociación Peruana de Productos Financieros (Aprofin), tiene una visión distinta. Aseguró que las criptomonedas no son monedas ni papeles financieros.

“La perspectiva de las fintech de la región es que no debe haber regulación bancaria ni del mercado de valores. Aquí en Perú se negocian más criptomonedas que en muchos países y la tecnología es el vehículo, no es un tema de regulación. Al no estar sujeta a políticas monetarias crecerá como vehículo”, expresó.

Acotó que el hecho que las critpodivisas estén basadas en el blockchain –tecnología pública que está guardada en múltiples ordenadores–, dan una inalterabilidad que le da muchas ventajas a las transacciones. El gran aporte de las criptomonedas es que es imposible falsificarlas, gracias a su criptografía, subrayó Cuya.

NEGOCIO RIESGOSO

Por su lado, Juan José Hopkins, profesor en Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, refirió que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha emitido comentarios en el sentido de tener cuidado con esta divisa.

“Lo primero que tenemos que mencionar cuando se habla de criptomonedas en que es un negocio riesgoso. Si bien están en subida, la verdad es que hay que tener cuidado, porque las empresas con las que se invierte no tienen regulación, y porque te puedes encontrar con scammers que pueden trabajar de manera fraudulenta”, dijo.

Bajo ese punto de vista, el docente señaló que lo primero que deben hacer los reguladores acá es abrir un tema de protección de lavado de activos en las empresas de criptomonedas, por el tema de lavado de activos. Sobre regular la moneda como tal, Hopkins admitió que es difícil responder, porque cómo se podría regular un negocio que existe solamente en internet. Otros países lo han hecho, pero es algo difícil de controlar.

Acotó que a esto se le suma que en Perú los bancos son un poco recelosos, pero a nivel internacional, Visanet ya empieza a trabajar con criptomonedas, así como bancos centrales y JP Morgan. Pero algo que es definitivo es que el hecho que no esté regulado al parecer no está deteniendo a los peruanos de invertir. “Siempre es bueno que los reguladores le den una mirada y abran la cancha a muchas empresas que quieren venir al Perú a operar”.