Conoce como elegir un operador de servicios electrónicos

Desde el 1 de marzo, las 17,000 empresas consideradas Principales Contribuyentes (Pricos) están obligadas a emitir facturas electrónicas a través de un Operador de Servicios Electrónicos (OSE), según lo establecido por la SUNAT, lo que hará más útil y eficaz el uso de la facturación digital para las empresas peruanas, señaló Kenneth Bengtsson, presidente ejecutivo de Efact, OSE autorizado por la entidad reguladora.

“El objetivo es que este año los 17,000 principales contribuyentes obligados utilicen los OSE. Los Pricos emiten grandes cantidades de documentos, ejerciendo mucha presión sobre los sistemas de SUNAT. Con la nueva disposición, SUNAT tendrá capacidad para atender a las demás empresas, facilitando el proceso de masificación de comprobantes electrónicos”, indicó el ejecutivo.

Existen cuatro Sistemas de Emisión Electrónica (SEE) en el Perú: SEE-SOL, que es el portal SUNAT; SEE del Contribuyente, conformado por empresas que tienen sus sistemas de facturación integradas directamente a la entidad reguladora; SEE Facturador SUNAT, que es un software desarrollado por la institución gubernamental y que las empresas pueden instalar en sus computadoras; y SEE Operador de Servicios Electrónicos.

Efact ofrece algunas recomendaciones para integrarse al sistema OSE. Recuerde usted, si emite a través de: