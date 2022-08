Los transportistas de carga y pasajeros de Lima y Callao podrán recibir un beneficio económico de hasta US$ 15,000 por vehículo, gracias al Bono Camisea GNV, que busca promover la renovación del parque automotor con unidades que utilicen Gas Natural Vehicular (GNV).

Cabe mencionar, que esta ayuda económica solo se dará por la compra de buses, camiones, tracto camiones, compactadoras, mixers, entre otros vehículos de carga pesada, que funciones a gas natural; además, de cumplir con ciertos requisitos previa evaluación.

La gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol, Janinne Delgado, señaló que esta iniciativa del Consorcio Camisea tiene como fin contribuir con la masificación del gas natural en el país, para lo cual se creó un fondo de US$ 33.5 millones que el consorcio anunció el año pasado.

“Este esfuerzo del Consorcio Camisea busca coadyuvar al objetivo del Plan Energético Nacional y del Gobierno, que es impulsar la masificación del gas natural a nivel nacional”, manifestó.

“El fondo de US$ 33.5 millones aportado por el Consorcio Camisea tiene como finalidad dar un bono económico de hasta US$ 15,000, el cual es no reembolsable, es decir, no es un préstamo, sino un beneficio que se entrega para que los transportistas de carga y de transporte urbano puedan tener vehículos con GNV”, agregó.

Janinne Delgado sostuvo que los transportistas podrán ahorrar más del 50% en combustible versus un Diésel de las mismas características, precisando que este beneficio permitirá el consumo de un recurso propio y abundante en el Perú que tiene un precio bajo, estable y que no está sujeto a las variaciones de los mercados internacionales.

Explicó que, a diferencia del petróleo o la gasolina, el GNV es un combustible más amigable con el medio ambiente dada su menor emisión de partículas contaminantes, entre ellas el CO2.

La gestión comercial para la entrega del bono a los transportistas está a cargo de Cálidda y se espera la incorporación de más de 3,000 nuevos buses, camiones o tractocamiones al Bono Camisea GNV para los próximos tres años.

En la actualidad existen unos 123,000 camiones y 23,000 buses de transporte urbano que circulan en Lima. De este total, menos del 3% de los vehículos funcionan con GNV, y además, tienen una antigüedad de entre 15 y 25 años. El Bono Camisea GNV ayudará a que el número de unidades a gas natural se incremente en más de 60%.

La gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol comentó, adicionalmente, que el Consorcio Camisea puso en marcha el proyecto “Gas Natural para uso Vehicular en Cusco”, que demandó una inversión de US$ 1.9 millones con el objetivo de facilitar la instalación de tres gasocentros en la ciudad imperial.

En la actualidad ya funcionan dos de estos gasocentros, que son los únicos de toda la Macrorregión Sur y se proyecta la instalación de una tercera estación de servicios GNV en el distrito Quillabamba.

Cómo acceder al Bono Camisea GNV

El Consorcio Camisea explicó que este bono de hasta US$ 15,000 se entregará a personas naturales o empresas Lima y Callao, que deseen renovar su vehículo o flota a un combustible eco amigable y más económico como el GNV, y que cumplan con los requisitos establecidos.

