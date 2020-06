Los menores de edad no podrán ingresar a los establecimientos comerciales del país, según la norma del Gobierno que autorizó la reanudación de actividades en estos establecimientos a nivel nacional. No obstante, Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz en Ancash, no podrán hacerlo aún.

Según Decreto Supremo Nº 110-2020-PCM, publicado este jueves en edición extraordinaria de El Peruano, los centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento estarán autorizados para volver a abrir sus puertas a partir del 22 de junio.

La norma publicada hoy destaca que no se encuentran comprendidos en la reanudación de actividades los cines y las zonas recreativas que formen parte de los conglomerados comerciales.

El reinicio de actividades se efectuará una vez que los centros comerciales hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud (Minsa).

Protocolo a seguir

El aforo máximo permitido será del 50%.

Los establecimientos que se encuentren en los patios de comidas ubicados en centros comerciales solo podrán brindar el servicio de entrega a domicilio (delivery) con logística propia o de terceros y recojo en tienda.

No se encuentra permitido el ingreso de menores de edad a los centros comerciales.

No se encuentran comprendidos en la reanudación los cines y las zonas recreativas.

Uso obligatorio de mascarilla para todas aquellas personas que ingresen a los locales (proveedores, vendedores, compradores, entre otros).

Brindar facilidades, a través de estaciones de lavado de manos, para el ingreso a los locales.

Mantener el distanciamiento social no menos de un (1) metro.

