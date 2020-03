El precio del dólar en Perú culminó al alza este viernes, después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un paquete de estímulo fiscal de más de US$ 2 billones a fin de tratar de contener el impacto económico de la pandemia del coronavirus en el país norteamericano.

El tipo de cambio cerró a S/ 3.429 en el mercado interbancario, una subida moderada de 0.26% en comparación con los S/ 3.420 del cierre del jueves, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

En la sesión, el billete verde tocó un máximo de S/ 3.442 en las primeras operaciones, pero luego fue descendiendo hasta un mínimo de S/ 3.410.

El paquete de estímulo fiscal, que elevó el optimismo de los inversionistas a nivel global, es el triple del puesto en práctica en 2009 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió a USS$ 700,000 millones.

La legislación incluye una partida de cerca de US$ 250,000 millones que se reservarán para efectuar pagos directos a individuos y familias de US$ 1,200 para quienes tengan una renta de menos de US$ 75,000 al año más US$ 500 por cada menor de 17 años.

En el mercado paralelo o casas de cambio de Lima, el tipo de cambio se cotiza a S/ 3.445 la venta.