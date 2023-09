Para el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, la caída que experimentó el sector agrario entre enero y junio de este año se debe al déficit hídrico que ocurre en el país y a la incompetencia del gobierno de Pedro Castillo para comprar úrea.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector agrario experimentó un retroceso de 4.6% en ese plazo.

“La incompetencia porque no se pudo atender con oportunidad la crisis de fertilizantes y en ese sentido lo que no siembras no cosechas, y eso generó una caída enorme de las siembras y la productividad”, aseguró el ministro.

Es temporal.

En ese sentido, el titular del MEF señaló que el alza de precio del limón es una situación transitoria y añadió que el Gobierno tomó medidas para paliar ese incremento.

“Es una situación transitoria, es un efecto rezagado del fenómeno El Niño, porque el árbol del limón no afloró a tiempo y eso generó una menor oferta”, indicó durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso a donde asistió para exponer el panorama de la economía, reactivación económica y las medidas descentralizadas adoptadas para hacer frente a El Niño Global..

Además, aprovechó su intervención ante la comisión para aclarar sus dichos cuando recomendó a los empresarios gastronómicos prescindir de este fruto o preparar otros platos que no lo lleven.

“Si no fui lo suficientemente claro o asertivo en el mensaje, me rectifico”, dijo.

Esperanza.

De otro lado, Contreras resaltó que el Perú sea uno de los países de Latinoamérica con las cuentas fiscales más sanas.

“En materia fiscal, hay una reducción del déficit (...) para este año pensamos cerrar en un déficit de 2.4%”, indicó.

También destacó que los sectores de comercio y minería estén teniendo desempeños esperados en lo que va del 2023.

“La minería es la actividad económica que ha estado sosteniendo el crecimiento, con una expansión promedio de 20% en los últimos tres meses, dando un crecimiento importante”, sostuvo.

Sobre el sector Comercio, Contreras resaltó que haya mantenido tasas de crecimiento importantes.

“Lo que esperamos hacia adelante es una recuperación y eso es lo que muestran nuestros indicadores adelantados de la actividad económica”, enfatizó.