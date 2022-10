El programa Punto Final presentó este domingo un reportaje en dónde se revelan más detalles sobre la rápida aprobación del Decreto de Urgencia 102. Además, se difundieron las comunicaciones institucionales que tuvieron los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda (MVCS), Ministerio de Economía (MEF) y el Ministerio de Justicia (Minjus), respecto al dispositivo en cuestión.

Cabe mencionar, que en la Comisión de Fiscalización el señor Geiner Alvarado, ex ministro de Vivienda, fue consultado acerca del origen de la iniciativa del DU y dijo que lo conversó con el entonces titular del MEF, Pedro Francke. No obstante, aclara que la idea no habría provenido de dicha cartera, pero que si se abordaron las partes técnicas del documento.

Adicional a ello, es importante mencionar que Francke y Alvarado no son los únicos exministros comprendidos en la investigación, sino que la ex premier Mirtha Vásquez también refrendó el dispositivo al momento de su promulgación.

Con respecto a la aprobación del DU 102, no solo llama la atención la celeridad con la que se actúo, sino también las presuntas omisiones que se habrían producido.

La información presentada por Punto Final revela que un mes y cinco días antes de que el Decreto fuese promulgado, Jackeline Castañeda, entonces asesora del Ministerio de Vivienda, le envió un correo al Director General de Enlace del MEF. Se trataba del primer borrador de la norma.

Diez días después, el 4 de octubre del 2021, se devuelve el correo al MVCS con las observaciones al borrador del documento. Para el MEF el dispositivo era inviable.

El Ministerio de Vivienda había intentado justificar la urgencia del decreto en el contexto de la pandemia, argumentando que las obras en cuestión permitirían la reactivación económica.

Sin embargo, el MEF consideró que esto no estaba bien sustentado, porque la peor etapa de la COVID-19 había sido superada y la reactivación económica ya se había producido. Por lo tanto, no había necesidad de financiar las obras a través de un Decreto de Urgencia.

“No se cumple el requisito de imprevisibilidad, en tanto si bien se argumenta como situación imprevisible la pandemia originada por la COVID-19, no se acredita la conexidad que existe entre tal situación y la necesidad del financiamiento de proyectos de inversión. Asimismo, se debe tener presente que, a la fecha, las actividades económicas han sido reactivadas, y la situación sanitaria en el Perú muestra actualmente cifras positivas respecto a la disminución de muertes e internamientos”, señalan las observaciones del MEF.

“No se cumple el requisito de necesidad, en tanto no existe urgencia para la aprobación de la medida propuesta, pudiéndose recurrir a una ley del congreso para aprobar la misma medida”, concluye.

Además, el financiamiento de estas obras no estaba debidamente asegurada, ya que no habían sido comprendidas en el presupuesto anual del 2022 ni en el fondo de contingencia.

El 19 de octubre del 2021 el MVCS le envió al MEF la ultima versión del DU, pero este les reiteró la observación de fondo, que no cumplía con el requisito de urgencia. No obstante, el Ministerio de Economía comunicó que había compartido sus objeciones con el Ministerio de Justicia para que indiquen si el dispositivo cumplía con los requisitos de constitucionalidad.

Según la información difundida por el programa, ese mismo día Claudia del Pozo Goicochea, Jefa del Gabinete de Asesores del Minjus, envió un correo en dónde señalaban que su sector no tenía ninguna observación, expresando su conformidad con el documento.

Al respecto, el constitucionalista Víctor García Toma, señaló que esa no era una respuesta válida, ya que no había un análisis ni desarrollo del tema, solo una conclusión, pero sin establecer la justificación de cómo se ha llegado a esa determinación.

Es así, que el sábado 23 de octubre del 2021, en sesión virtual del Consejo de Ministros, fue aprobado el Decreto, pese a las observaciones iniciales dadas por el MEF.

VIDEO RECOMENDADO

Son tres veces las que México ha sido azotado por un terremoto el mismo día. ¿Coincidencia? Muchos creen que se trata de una maldición. Sin embargo, no es el único país que ha vivido una suerte similar. El Perú también la tuvo. Te contamos los detalles en este video.