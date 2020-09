En los últimos años han aparecido una serie de aplicativos de brokers online o social trading que se han hecho conocidos principalmente en el público joven. Lo que ofrecen es comprar acciones de grandes empresas en bolsas de distintos países desde un celular. Sin embargo, especialistas advierten que hay que elegir correctamente.

Por ejemplo, en junio pasado, se reportó el caso de Alex Kearns en Illinois, Estados Unidos, un estudiante de 20 años y usuario del aplicativo Robin Hood, que se suicidó porque le apareció un saldo negativo de US$ 730 mil. El caso se viene investigando, pero se estima que fue un error de la plataforma.

¿Cómo invertir de manera segura? “En realidad lo que se tiene que hacer es invertir a través de los brokers que tengan supervisión del país donde se invierte y que estén autorizados”, indicó Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades de Agentes de Bolsa (ASAB Perú).

Añadió que así como hay algunos de estos aplicativos para invertir en bolsa que son muy buenos, también se han dado muchos casos de estafa, o donde no se puede retirar el dinero, o que ofrecen poca o mala información. Por lo que siempre es mejor hacerlo a través de una casa autorizada con todos los requisitos regulatorios.

Para Ramos, muchas de estos aplicativos no son para todo tipo de inversionistas. Podrían ofrecer productos que no conocen o que son muy sofisticados, y muchos pierden dinero porque no se les explicó bien cómo funciona la plataforma, expresó.

En el caso del estudiante de 20 años, Ramos apuntó que fue por el uso de plataformas internacionales que están de moda, “a veces no solo es estafa, sino que estas plataformas no cumplen con informar correctamente al inversionista de los riesgos que están tomando”.

Estos cuidados se deben aplicar para todo tipo de inversionistas, grandes, medianos o pequeños. “Al final no importa el tamaño que tengas. Por más pequeña que sea la inversión, lo que uno desea es ganar de acuerdo con el instrumento que compra”, dijo Ramos.

CASO PERUANO

Emiliano Cáceres, gerente general de ASAB, apuntó que en el caso del Perú, todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Lima requieren de la intervención de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB), únicos intermediarios autorizados por la SMV para comprar y vender valores por cuenta de sus clientes.

“La participación de las SAB otorga seguridad al inversionista al generar mecanismos de certeza sobre la ejecución de sus órdenes de compra o venta. Por ejemplo, las órdenes del inversionista quedan en un registro verificable, y las acciones que compra se registran a su nombre en una cuenta especial y de titularidad exclusiva en CAVALI”, explicó.

Con respecto a las plataformas o aplicativos para negociar acciones y que se publicitan en redes sociales, Cáceres señaló que en Perú “ninguna de ellas ha sido autorizada por la SMV para intermediar o comprar y vender valores por sus clientes”.

Generalmente, precisó, operan en mercados internacionales y no todas cuentan con autorizaciones de reguladores extranjeros ni con una representación local, por ello es que ante cualquier inconveniente que pudiera presentarse el inversionista no siempre tiene la posibilidad de obtener una respuesta.

La sugerencia del ejecutivo es informarse adecuadamente sobre las distintas alternativas de inversión, los beneficios, costos y riesgos asociados a estas, “y principalmente, verificar que la entidad a través de la cual realiza sus inversiones se encuentra autorizada por la SMV”.