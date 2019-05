Diego Macera: “Inversión privada se resentirá con mayor ruido político”

Síguenos en Facebook

Si se acentúa el problema político, por el pedido de voto de confianza del Ejecutivo al Congreso, lo más probable es que la inversión privada se resienta, así como la generación de empleos; por tanto, bajará el consumo y los ingresos del Estado por una menor recaudación tributaria, señaló el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera. Sin embargo, precisó que los proyectos de inversión en minería proseguirán y “no cambiarán por la turbulencia política”.“Difícilmente se paralizará Quellaveco (Moquegua) o Mina Justa (Ica). Entonces, la (inversión) minera sí es sensible, pero no en el cortísimo plazo al 2019. La decisión que se tenga que tomar en el 2020 sería un poco sensible al movimiento político”, explicó.

Confiep

En tanto, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, señaló a Correo que los capitales privados suelen ponerse en “salmuera” (stand by) hasta que se estabilice el ruido político, que definitivamente afecta el grado de confianza.“En el caso de nuestro país, las agencias de riesgo internacionales señalan al tema de la confrontación Legislativo-Ejecutivo como una de las más importantes alertas para la inversión. Eso no es bueno”, indicó. Por ello, aseguró que se necesita bajar el tono y sentarse a dialogar.

Consultada sobre si el presidente Vizcarra y el Congreso deben ser más tolerantes y trabajar para aumentar la inversión, la productividad y reducir la pobreza, expresó que debe ser así, ya que es necesario respetar el manejo democrático y político, la tolerancia a la discrepancia y el respeto a la independencia de poderes.

“Deben dialogar y consensuar, no imponer”, manifestó.Agregó que el Ejecutivo no puede obligar al Congreso a aprobar proyectos de ley que presenta, pues -aunque tiene toda la potestad constitucional de hacerlo para que estos sean atendidos de forma prioritaria- los congresistas no tienen mandato imperativo de ninguna otra autoridad. “Todo esto está en el artículo 105 de la Constitución y el artículo 14 del reglamento del Congreso”, aclaró.

En ese sentido, recalcó que “los poderes del Estado son autónomos. Ninguno está subordinado a otro. Hay independencia y se debe respetar. Eso es lo que manda la Constitución. Cada quien tiene su función y fines”.

Más gremios

Por su parte, Alfonso Velásquez, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), pidió a ambos poderes del Estado trabajar de forma coordinada, sin enfrentamientos.

“El diálogo es primordial en esta difícil coyuntura para garantizar la institucionalidad en el país y evitar un periodo de inestabilidad”, señaló.En tanto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) reconoció que la decisión del Ejecutivo es constitucional y democrática, pero genera un nuevo enfrentamiento. “Si bien las reformas política y electoral son necesarias -como lo hemos manifestado-, para ello se requiere un debate y un diálogo, donde no se impongan posiciones de un lado o de otro”, puntualizó.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, también pidió trabajar en función del país y no en torno a intereses particulares. “Respetar la independencia de Poderes es fundamental si queremos preservar la institucionalidad del país. Estamos en un periodo en el que como empresarios buscamos atraer inversión y generar más oportunidades de empleo, por lo que se hace indispensable no poner en riesgo nuestra estabilidad”, replicó.