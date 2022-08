El objetivo que se ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el liderazgo de Kurt Burneo, es aumentar el gasto público, lo que para Luis Miguel Castilla, extitular de esta cartera, es incorrecto, pues el problema del menor crecimiento económico es la falta de confianza por las medidas que toma el Gobierno, como las del ámbito laboral, las que generan una mayor informalidad.

“El problema del menor crecimiento no se debe a una falta de demanda agregada (total de bienes y servicios que se compra en el país) o del gasto público, responde a una depresión de las expectativas de los privados por temas regulatorios y políticos”, aseguró a Correo.

Así, refirió que el MEF sugiere aplicar una inyección de gasto fiscal mediante el gasto corriente, con la entrega de más bonos, más transferencias y más subsidios, lo que ofrece una imagen de un Perú que cae en una recesión y no se condice con los datos (de la economía) que se tiene hasta la fecha y adelanta un escenario pesimista. “Usualmente, no es el rol de la autoridad, que debe proyectar un escenario más ponderado, menos alarmista”, agregó.

Adoptar una política más expansiva, explicó, debe tomar en cuenta que haya espacio fiscal (ingresos suficientes) que considere el déficit fiscal y el endeudamiento público y se corrobore que se está en una recesión.

INFLACIÓN. Castilla añadió que un mayor gasto público puede tener impacto en la reactivación económica, pero que complicaría la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), que procura de frenar la inflación mediante el aumento de la tasa de interés.

“Inyectarle más liquidez a la economía, a través del gasto público, podría aumentar la inflación, medida que va contra los esfuerzos del BCR”, enfatizó.

Otro impacto del mayor gasto público, prosiguió, es que se incumpliría las reglas fiscales (con mayor déficit y más endeudamiento), porque se podría no respetar el equilibrio presupuestal, pues si hay un menor crecimiento económico, los ingresos fiscales caerían.

“Ello implicaría que se apelaría a un mayor endeudamiento público, lo que atenta, también, con el compromiso de ir reduciendo el ratio deuda-PBI”, precisó.

Es decir, dijo el exfuncionario, por estar bajo la supervisión de las calificadoras de riesgo, el incumplimiento de las reglas fiscales no haría nada bien al Perú de cara a la comunidad financiera internacional ante un posible problema para pagar su deuda.

El extitular del MEF manifestó que una medida que nuevamente podría plantear el Gobierno para aumentar la recaudación o los ingresos del fisco es una reforma tributaria.

Sin embargo, advirtió que esta no sería reactivadora, porque aumentar impuestos no implica que se inyectará dinamismo a la economía, si se considera que siempre se mira a los mismos jugadores y no se enfoca a quienes generan mucha riqueza desde una actividad económica informal, por lo que no pagan impuestos.

Deuda

Un mayor endeudamiento público atentaría, también, con el compromiso de reducir el ratio deuda-PBI.

10%

del presupuesto público demanda hoy el servicio de la deuda. Hace 10 años era el 2%, recordó Castilla.