Ante eventuales cortes de las vías por las lluvias y otros efectos de El Niño, especialistas plantearon habilitar rutas alternas y coordinar con Ecuador y Chile para facilitar y asegurar el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Tales alternativas se analizaron en el 1er Congreso Internacional de GLP que organizó la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), durante el cual advirtieron el riesgo de que algunas regiones queden desabastecidas por posibles cortes prolongados de las vías porque tienen estaciones de servicio con inventarios para solo uno o dos días.

Óscar Echegaray, gerente de Supervisión de Energía de Osinergmin, dijo que las dificultades para acceder a las plantas de abastecimiento demoraría la reposición y subiría costos de distribución. Pidió a las empresas ejecutar sus planes de contingencia.

Prevención. Mientras que Ignacio Schneider, gerente general de Limagas, manifestó que como empresas tienen que asegurar rutas alternativas, mejorar la logística y verificar que los accesos estén en condiciones adecuadas.

Explicó que se coordina con el Ministerio de Energía y Minas y con Osinergmin medidas temporales de flexibilización en las operaciones y logística, para asegurar un suministro continuo, seguro y confiable del GLP.

Mario Matuk, gerente general de Solgas, dijo que las empresas están dispuestas a invertir en ampliar terminales y construir esferas de almacenamiento en los principales nodos logísticos del país para asegurar el abastecimiento.

Los especialistas plantearon identificar y habilitar las rutas alternas disponibles bajo responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado y las autoridades regionales, para que las unidades de GLP lleguen a todas las regiones del país, incluyendo las que tienen riesgo de aislamiento.