En el mercado de la generación de energía eléctrica, la declaración de los costos asociados al gas natural originó una distorsión que, gracias a una sentencia de la Corte Suprema, está por resolverse.

Según el economista Pablo Secada, lo importante es que la regulación regrese al esquema que tenía al inicio, donde el que genera energía más eficientemente despache antes, declarando sus costos reales.

“Es una tremenda distorsión que se está empezando a resolver, pero la manera en que la está resolviendo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entre el COES y Osinergmin es la correcta. Las empresas no pueden declarar sus costos, tienen que llevar su información y que el regulador diga si su costo es tres, cuatro o cinco”, indicó.

ESCENARIO A FUTURO. Una vez que se corrija esta distorsión, estimó que no todas las generadoras térmicas se verán afectadas, pues hay algunas que son más eficientes que otras.

“En las térmicas, las que tengan ciclos combinados van a estar mejor preparadas que las demás. Las más ineficientes no despacharán o no lo van a hacer en la misma cantidad de tiempo, van a tener a sus clientes libres, con los que han contratado, pero no van a vivir entrando al mercado para vender la energía más cara”, sostuvo.

Agregó que dentro de unos años, o cuando se recupere la demanda eléctrica, posiblemente algunas térmicas de ciclo simple invertirán para transformarse en ciclo combinado.