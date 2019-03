Elmer Cuba: "Crecer 4% es bueno, pero no es suficiente para que los salarios suban"

Síguenos en Facebook

Para el economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, la economía peruana crece pero no lo suficiente para generar más empleo con mayores sueldos. En diálogo con Correo dijo que es necesaria una reforma potente, calibrando la legislación tributaria y laboral, que permita formalizar, principalmente, en las micro y pequeñas empresas (mypes), como una señora que hace tortas para vender. Dijo que el sueldo mínimo debe fijarse por zonas geográficas, porque el monto fijado puede ser muy bajo para Lima, pero alto para Puno y no ayuda a la formalización.

¿Es de los que consideran que el presidente Vizcarra debe impulsar más la inversión privada?

La inversión privada empezó a crecer el año pasado, después de 4 años, recordemos que la inversión privada cayó el 2014, 2015, 2016 y 2017. En el 2018 fue su primer año de aumento y el 2019 también será de aumento.

Pero, ¿puede ser mejor?

Podría ser mejor, pero no está cayendo, está subiendo. Podría ser mejor si salen obras de infraestructura importantes, por ejemplo, el proyecto Majes Siguas, el proyecto Tía María.

Si la inversión privada creciera más, ¿se reduciría la pobreza?

Sin duda. Crecer 4% es bueno, pero no es suficiente para que los salarios suban. Con 4% apenas se crean empleos para los jóvenes entrantes (al mercado laboral), con salarios de S/1000; no es que crezcan (los sueldos), pueden ir mucho más rápido, claro que sí, pero no hay que desdeñar un crecimiento de 4%, es un buen número.

Hace años que se habla del tema laboral desde el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), pero los gremios sindicales tienen mucha resistencia...

El CNT es más bien donde se mandan las cosas que no se quieren discutir y allí se muere, nadie quiere agarrar al toro por las astas.

¿Dónde está la falla más grande?

Está en el diseño impositivo y laboral, muy alejado de la realidad de las mypes peruanas. El sueldo mínimo, que puede resultar muy alto para ciertas regiones del Perú, este tema es central para la formalización.

El sueldo mínimo es el punto de mayor discusión...

Hay que saber explicarlo, se plantean muchas cosas, que sea diferenciado según zona geográfica, que es lo más adecuado a la realidad; puede ser para Lima bajo, pero para Puno es alto; entonces, si para Puno es alto, todo Puno va a ser informal, hay que adecuar el sueldo mínimo a la realidad.

De alguna manera va también para formalizar empresas más grandes...

Sin duda. Las normas de cada sector están pensadas para la minería o la pesca, o para la industria. Se está pensando en empresas grandes formales, internacionales, poco en las peruanas que pueden cumplir requisitos, pero una legislación tan difícil de cumplir para una señora que hace tortas, es difícil compararla a una empresa como Bimbo, entonces, empieza informal. Hay que recalibrar la legislación a la realidad de la mayoría de las empresas peruanas. Como tienen el umbral muy alto, se la condena a ser informal.

¿Por qué no se hace algo?

Hay temor de parte del Gobierno de abrirse un frente. Si aumenta la formalización todos ganaríamos, nadie pierde, hasta los gremios sindicales ganarían porque tendrían más trabajadores formales, más base sindical, hay un diálogo de sordos.

¿El temor del Gobierno actual es porque no quiere abrirse frente para una futura candidatura presidencial del señor Vizcarra?

No, no creo, el Gobierno se ve así mismo como débil, el Gobierno se ve al espejo y ve un esqueleto, los demás comienzan a intuirlo, por eso hay huelga de camioneros, toman Las Bambas, los otros ven que el Estado es débil.

¿Por qué este Gobierno es débil?

No solo el actual, también Humala, García, Toledo, que han enfrentado problemas severos en su momento, no es que el Gobierno sea débil, el Estado es débil y cede ante pequeños grupos organizados.

Para que el Estado no sea débil, ¿qué debería cortarse?

Bueno, pegarse a la ley, que la ley se cumple y el único autorizado de usar la fuerza pública es el Estado.