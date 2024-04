Según el economista Elmer Cuba, la presidenta Dina Boluarte sorteó con éxito el intento de vacancia en 2023 y, pese al escándalo Rolex, hay cierta estabilidad política en Perú por lo que la economía puede crecer más de 3% en 2024. En diálogo con Correo acotó que el impasse entre la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Cosco Shipping se puede solucionar con la alianza entre el Ejecutivo y el Congreso porque este último puede modificar la ley que dará exclusividad a sus operaciones en el puerto de Chancay. Refirió, además, que las utilidades de la refinería de Talara se destinarán por muchos años a pagar las deudas de Petroperú.

¿Cree que la economía crecerá más de 3% este año?

Sí es posible. En Macroconsult tenemos todavía un 2.2%, que es nuestro piso, pero si se siguen dando señales como la adjudicación del Vial Periférico, si se sacan proyectos mineros este año, si se avanza con Chavimochic, Majes-Siguas, la segunda parte del año puede ser muy dinámica y podríamos crecer más de 3%, sin problemas.

¿El caso Rolex tiene algún impacto en la economía?

A diferencia de los últimos seis años, cuando hubo seis presidentes, quizá la presidenta Boluarte ha sorteado con éxito el intento de derrocarla en el verano del 2023 por su alianza con el Congreso, que acaba de rechazar la vacancia y dio la confianza al Gabinete Adrianzén. Quiere decir que hay una estabilidad política, por lo menos, todo el 24 y todo el 25. Hay estabilidad a pesar de los Rolex, que es positivo para la economía porque no se espera un cambio de presidente, de Congreso ni elecciones en el corto plazo. Se acaba de adjudicar el Anillo Vial Periférico de Lima, el más importante anuncio de inversión privada de los últimos años

¿Es la señal que esperan los inversionistas?

Claro, porque ese proyecto demandará $3,400 millones de inversión y será una obra importante para la ciudad, que aumentará la productividad y el bienestar de las familias. Es una inversión extranjera, es una iniciativa privada. No salió antes por la crisis política porque el proyecto estaba planteado desde hace 10 años. Proinversión no avanzaba por los cambios de ministros relacionados con la inversión privada.

La demanda de la Autoridad Portuaria Nacional a Cosco Shipping por el Puerto de Chancay hace bulla …

El Estado ha perdido mucho tecnicismo en los últimos años por la crisis política, buena parte de su personal competente se ha ido. Esto es una muestra de debilidad institucional, pero este problema se puede arreglar, es muy sencillo. Se trata de cambiar un párrafo de la ley respectiva, que disponga que las iniciativas privadas de puertos privados de uso público también tengan exclusividad en ciertos servicios, como tiene DP World y APM Terminals (Callao), Matarani o Paita. Cuando se invierte en concesiones de obras públicas por 30 o 40 años se da exclusividad para que recuperen inversión y para el caso del puerto del Callao había un vacío legal. Esto es remediable.

Quizá la forma como se hizo la demanda no fue la más adecuada.

Sí, ha sido torpeza por falta de cuadros. Era mucho más sencillo que vaya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Congreso, donde el Gobierno tiene suficientes votos para sacar una norma. Esa alianza política se debe reflejar en un cambio en la ley para que siga sin problemas la construcción del puerto de Chancay y se pueda inaugurar en noviembre con presencia del presidente más importante del mundo, Xi Jinping (China), quien asistirá a la reunión de APEC, en Lima.

¿La construcción del puerto de Chancay es el regreso de la gran inversión privada?

Sí, porque lo que importa es si el régimen (presidencial) va sobrevivir y todo indica que será así porque tiene una alianza política con el Congreso que da estabilidad al sistema.

Entonces, ¿este año, la inversión privada crecerá aún más?

Todavía no se espera cifras muy altas. Macroconsult tiene un número más pegado al cero. Posiblemente la inversión privada vuelva a ser positiva, pero más en el segundo semestre. Todavía hay rezagos, se debe ver que la reactivación es firme, que durará y, recién, los directorios aprobarán continuar la inversión. Por ahora hay un stand by. La inversión privada como flujo ocurre todos los días, todos los meses, hay inversión privada. Que crezca cero no quiere decir que no hay, no crece, se invierte un monto similar al año anterior. Aun hay un grupo pequeño que tiene dudas sobre una reactivación más rápida.

Se impulsarán siete proyectos mineros en 2024, entre ampliación y mejoramiento de producción.

Son pequeños, pero juntos suman un monto interesante y permiten que la inversión minera este año sea más positiva, más que en 2023. Las perspectivas de la minería son de largo plazo, de 20, 30, 40, 50 años. Es importante saber qué se espera de los precios en los próximos años. El oro, cobre, plata tendrán precios estables y altos en los próximos años, es un gatillo para que siga la inversión.

Sobre todo del cobre, importante para la reconversión energética.

Sí, está en $4 la libra, va para arriba, es históricamente alto; el precio alto debería gatillar cierta prisa. El problema no está en los privados, sino en los trámites que toman mucho tiempo. No están mal los permisos, hay que respetar todo el tema del agua, los residuos, no se puede ir contra esto porque los permisos deben demorar un máximo de seis meses y no más de dos años. Se debe contratar más gente, más equipo, más personal para resolver los mismos trámites en menos tiempo. Un año de espera es un año menos de utilidad, de impuesto a la renta, de canon, de empleos. No hay una sensación de urgencia con la plata del privado. El burócrata tiene que apurarse porque nadie gana con esto.

¿La tramitología persiste?

En un país donde lo más importante es el cobre, entonces, ¿cómo puede demorarse tanto en agilizar los trámites? Es como que Arabia se demore con el petróleo o Estados Unidos con lo tecnológico o China se demore en producir autos eléctricos. Algo que es bueno no puede ser lento.

¿La refinería de Talara es una carga pesada?

Por una serie de errores sucesivos ya es una inversión que arroja pérdidas y si se para ahora se perderá más plata, debe seguir operando para perder menos plata, pero de allí a ganar no va ocurrir. La pregunta es ¿quiere perder 100 o 50? Petroperú se está ordenando un poco, mejorando el sistema administrativo para comenzar a producir dinero y utilidades. Queremos que Petroperú se comporte como privado para que pueda tener utilidades y pague su deuda. Los peruanos no ganamos nada con Petroperú porque todas las utilidades que tendrá serán para pagar deudas, no sobrará plata para el fisco. En teoría, una empresa pública existe para que colabore con el MEF en ingresos, que se sume a los ingresos del fisco, a la tributación. Un Estado vive de su tributación y de las utilidades de sus empresas públicas, pero si una empresa pública arrojan pérdidas, restan parte de sus impuestos. Lamentablemente, por muchos años, las utilidades de Petroperú serán para pagar sus deudas.

Fue difícil parar la refinería de Talara porque llegó a un punto en el que no se podía retroceder.

Sí, en general, siempre han sido capaces de ocultar información. La gente de Petroperú ocultaba información al Ministerio de Energía y Minas (Minem), al ministro de Economía y se tomaba decisiones imperfectas, con información mal dada. Se decía que faltaba poco, pero en realidad faltaba mucho. Fue necesario cambiar el directorio porque la gobernanza de Petroperú dependía del Minem, que tenía dos tercios del accionariado, pero ahora el MEF controla Petroperú. Si fracasa Petroperú fracasa también el MEF y esto sí es demasiado para la seguridad fiscal. El MEF tiene prestigio, es el guardián de la cosa fiscal y no puede fallar porque ahora está en sus manos. Se requiere una poda, pero Petroperú está capturado por sus trabajadores, así como EsSalud está capturado por los médicos.

Es innegable la alianza entre Ejecutivo y Congreso.

Un Gobierno que no tiene un partido en el Congreso, es bastante débil. Una alianza facilita el voto de confianza o evita vacar a la presidenta porque si la vacan se van todos. Entonces, como no la quieren vacar para no cerrar el Congreso, el Ejecutivo no tiene porque ceder tanto. La presidenta cede demasiado y si no cede nada tampoco la van a vacar. Pero el Congreso la va traicionar en 2026 porque no podrá cerrarlo. Por las puras es muy blando, más adelante el equilibrio se romperá

¿El Congreso no colabora contra la inseguridad?

Como habrá reelección y un Senado, entonces hay más incentivos para ser populista. Un ejemplo es la Ley de Pensiones, que está eliminado las pensiones de los pocos que podrían tenerla. En 20 años, los jubilados se acordarán de José Luna, principal promotor de los retiros de los fondos de pensiones. El Congreso aprobó medida en contra de la inseguridad, al apoyar a la minería ilegal, que genera pérdidas, sobre todo, entre las pequeñas y medianas empresas, es como si pagaran un impuesto que no se lo lleva el Estado, sino el delincuente que extorsiona; demanda inversión entre los pequeños empresarios, como las bodegas, para protegerse, y tiene efecto en la inversión. Las grandes empresas tienen sus propios sistemas de seguridad. Las pequeñas empresas no se pueden defender porque los costos en seguridad son muy onerosos para gastar. Cierran sus negocios, principalmente porque no pueden solventar el pago de cupos, es como aumentarle los impuestos.

Para el economista Elmer Cuba, el ministro de Economía, José Arista, tiene una buena historia fiscal.

“Pero es muy difícil ser ministro de Economía si el Gobierno es débil”, comentó.

Pese a esta situación, dijo que el actual titular del MEF tiene más suerte que su antecesor, Alex Contreras, que se enfrentó a una serie de crisis durante el tiempo que estuvo en el sector.

Elmer Cuba

Economista socio de Macroconsult .Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director del Banco Central de Reserva (BCR). Ex director de Cofide. Ex vicepresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinergmin). Ex miembro de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.