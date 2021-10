Ahorrar en dólares cuando se gana en soles no es fácil, y solo es recomendable hacerlo cuando se tiene pensado cumplir un determinado fin con este dinero, como la compra de un automóvil, ir a vivir en el extranjero, o si realiza compras en el exterior o quiere diversificar sus ahorros. Cual sea su propósito es importante identificar el lugar o medio más seguro y rentable para comprar la divisa americana.

Según el portal Tkambio.com entre las diversas opciones, las casas de cambio son una de las mejores por ofrecer una tasa baja pero una de las peores en términos de seguridad, ya que obliga al usuario a portar el dinero físicamente, exponiéndose a asaltos y pérdidas. Mientras que los bancos son una opción intermedia, ya que ofrecen un tipo de cambio preferente a sus clientes que son grandes empresas, y una tasa muy distinta a una pequeña empresa o persona natural. En tanto, las plataformas virtuales de cambio de divisas ofrecen un mejor tipo de cambio con solo registrarse y realizar la transacción desde su cuenta. Pero es muy importante conocer bien los pasos para evitar equivocaciones.

¿Comprar o esperar?

Por su parte Edson Campaña, CEO de Securex Perú, señala que para comprar o vender dólares a un buen precio, es necesario estar al pendiente y ver los últimos movimientos en los días previos. Si ya estás por comprar y sucede un imprevisto como los últimos acontecimientos, se recomienda tomar una pausa y esperar un poco. En estos días, lo más probable es que el dólar baje y así seguirá en los próximos días. No obstante, en caso exista alguna emergencia de por medio, no dude en comprar pues tener dólares siempre es necesario. “No se recomienda comprar en dólares si es que sacrificará sus ahorros personales, la idea es que los dólares representen una mejora, no lo contrario”, agrega el especialista.

AEROPUERTO

Es el lugar menos indicado para cambiar dólares. Estas entidades suelen aprovecharse de la necesidad del viajero por cambiar las divisas y pueden quitarle hasta un 30% del precio real. Se recomienda cambiar sólo lo necesario para transportarse y buscar una mejor opción.

HOTELES Y MALLS

El hotel en donde se aloja será una manera cómoda y segura de cambiar dólares o en un mall. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos lugares están acostumbrados al tránsito de viajeros y es muy probable que reciba al menos un 15% o 20% por debajo de lo que en realidad corresponde.

¿A qué hora? ¿qué días?. En Perú, el mejor rango de horas para comprar o vender dólares es el lapso de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la apertura del mercado de divisas, donde las entidades financieras o casas de cambio tienen mejores precios. Con respecto a los días, solo de lunes a viernes cuando el mercado de divisas está abierto.