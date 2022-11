La firma italiana Enel, una de las empresas de mayor relevancia en el país, confirmó este martes que se retirará del mercado peruano ante la crisis energética global. La compañía extranjera también anunció su salida de Argentina y Rumania.

Mediante un hecho registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores en el Perú (SMV), se detalló que el comunicado se brindó en el evento “Capital Markets Day”, donde mencionaron su intención de salir del Perú.

Ante esto, Francesco Starace, CEO de la multinacional, indicó que el retiro de Perú se debe a que Enel ya ha alcanzado una posición estable de crecimiento.

“No es que no nos gusta Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer allí y no hay mucho más que podamos hacer (...) No es un juicio negativo sobre el marco regulatorio o las políticas implementadas por el país”, dijo Starace.

Asimismo, Starace indicó que esta acción comprende la venta de todos los activos de la empresa italiana en Perú a partir del 2023.

“Tenemos partes interesadas (en la compra de Enel Perú) y creemos que ese proceso se terminará en el lapso del 2023″, mencionó el ejecutivo italiano.

Las medidas tomadas, incluyen la venta de su portafolio de gas natural en España y la venta de su negocio de distribución eléctrica en Brasil (Ceará).

Finalmente, es importante señalar que la empresa italiana obtuvo en los primeros nueve meses del 2022 un total de 465 millones de euros en Perú. Asimismo, Bloomberg en línea señaló que el negocio en el país valdría US$ 5,000 millones, y dicho activo ya contaría con el interés preliminar de pretendientes estratégicos y fondos de inversión.

VIDEO RECOMENDADO

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.