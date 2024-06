La masificación del gas natural (GN) tuvo gran avance con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) en Lima y Callao, que aún representa casi el 50% del consumo nacional de GLP, dice Erick García, exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos. En diálogo con Correo indicó que el MEF debe asignar presupuesto para que el FISE siga financiando el tendido de redes y las conexiones domiciliarias, considerando que el subsidio del gas natural cuesta menos que el del GLP. Afirmó que la capital puede reducir a 20% su consumo de GLP y miles de familias podrían ahorrar.

¿Hay riesgo de parar la masificación de gas?

Ya se recortó presupuesto, muchos no lo saben. El FISE es un fondo privado que se forma con los aportes de los usuarios de electricidad y de gas (mediante sus recibos). El MEF, desde hace dos años, le ha dado un dinero adicional para que haga varias cosas, como la construcción de redes, instalaciones internas. Desde el ingreso de la nueva gestión en el MEF (José Arista) se ha informado que ya no se le dará dinero al FISE. El que aprobó el presupuesto fue el exministro Alex Contreras. El FISE ya no recibirá más fondos a pesar de que la gente del Ministerio de Energía y Minas (Minem) lo ha planteado.

¿El Minen?

El Minem tiene varios programas: Instalaciones internas domiciliarias, construcción de redes, instalaciones internas en viviendas multifamiliares, comercio y pymes. También para conversión de vehículos, con cambio de motores. Los programas que están parados son el multifamiliar y comercios, no hay plata.

¿El MEF ya decidió?

El MEF debe dar más presupuesto para el gas, sobre todo en Lima y Callao porque la capital tiene casi el 50% de la demanda del GLP a nivel nacional y el GLP lo subsidiamos todos. Mucha gente critica porque se conecta gas natural a viviendas en Lima con el FISE, pero estas viviendas consumen más GLP y este combustible recibe subsidio. El FISE subsidia el 100% a las familias del estrato bajo, el 75% a las del estrato medio bajo, 50% a las del estrato medio. A los de los estratos altos se les financian, no se les regala.

¿Subsidiar casi el 50% del consumo nacional de GLP en Lima y Callao, cuánto recursos demanda al Tesoro Público?

El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) para el GLP hasta ahora ha demandado, en todos los años que está vigente, más de S/3,500 millones y ha recuperado solo S/350 mil. Esto es un subsidio, quien diga que no, está equivocado. Son más de diez años.

¿El Gobierno prefiere subsidiar el GLP antes que el gas natural?

El Gobierno debe decidir porque el GLP siempre dependerá del precio internacional. Hoy se importa el 33% del GLP que consume el país. Bajando el consumo de GLP en Lima, donde se tiene más opción de masificar, se puede usar el GLP en regiones. El gas natural debe ser para ciudades con gran densidad poblacional para que sea rentable.

¿Cuánto aporta el FISE para la masificación?

El FISE ha manejado un promedio de S/1000 millones para masificación en 2023, pero en el 2024 tiene menos presupuesto, debe tener la mitad que el 2023. Entiendo que han estado pidiendo entre S/500 y 600 millones para este año y se le ha dado menos todavía.

¿Hay que hacer un llamado al Gobierno para que no recorte presupuesto al FISE?

Hay que decirle a la gente del MEF que no deje de ayudar para reactivar la economía porque la gente ahorrará en su cocina, en su recibo de luz y mejorará su calidad de vida, bajará de forma importante el subsidio que se da al GLP

De ese casi 50% de la demanda nacional de GLP, ¿Cuánto menos de subsidio demandaría si se usara gas?

Si se masifica el gas natural en Lima y Callao existe el potencial de bajar la mitad, se reduciría hasta 20% el uso de GLP.

Erick García

ExDirector General de Hidrocarburos. Master en Economía, Regulación y Competencia de Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. Magíster en Gestión de la Energía de la Universidad ESAN. Ingeniero Mecánico.