Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 56,241 millones en el 2021, un crecimiento de 35% frente al 2020, informó este miércoles el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el sector, los envíos peruanos se vieron favorecidos por la recuperación de la producción local y los mayores precios internacionales.

Asimismo, si se suman las importaciones que alcanzaron los US$ 46,438 millones (+37.2%), el comercio exterior peruano alcanzó los US$ 102,679 millones, el valor histórico más alto, con un alza de 36% y 19% frente al 2020 y 2019, respectivamente.

De esta forma, Perú cuenta con tasas de crecimiento superiores a la latinoamericana y mundial, y un superávit comercial a favor de US$ 9,803 millones.

En 2021, el número de exportadores alcanzó los 8,573, donde el 68% fueron micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Los productos peruanos llegaron a 170 mercados. Los principales destinos fueron China (33% del total), Estados Unidos (13%), Unión Europea (12%), Corea del Sur (5%) y Canadá (5%).

Por sectores

En 2021, todos los sectores productivos lograron cifras positivas en sus exportaciones. Tal es el caso de los sectores metalúrgico (+75.9%), siderúrgico (+74.7%), textil (+68.4%), joyería (+64.3%), pesca (+34.7%), minería (+33.5%), vidrios (+32%), forestal (+30.8%), químico (+29.4%) y la agroexportación (+18%).

La agroexportación, tradicional y no tradicional, llegó a US$ 8,874 millones en 2021, marcando un nuevo récord. Los principales productos exportados fueron arándanos (+22%), uvas (+21.6%), paltas (+39.7%), mango (+11%), cacao y derivados (+10.2%), y espárragos (+3.5%). Cabe resaltar que el Perú está cerca de ser incluido en el ranking de los 10 principales exportadores frutícolas del mundo.

Por su parte, la exportación pesquera, tradicional y no tradicional, alcanzó los US$ 3,865 millones, un crecimiento de 34,7%, que también marca un récord para el sector. Entre los principales productos destacan las mayores ventas de conchas de abanico (+60,9%), pescado (+45%), langostino (+13.4%) y harina/aceite de pescado (+51%).

La exportación del rubro textil/confecciones alcanzó los US$ 1,731 millones, un crecimiento de 68% respecto al año 2020 y 28% respecto al año 2019. Esto se explica en la mayor venta de productos de algodón, que alcanzó los US$ 1,053 millones (+68%), y productos de lana y pelo fino, que totalizaron los US$ 241 millones (+65%).

En el sector minero-energético, los productos más dinámicos fueron el gas natural (+220.3%), estaño (+134.7%), petróleo/derivados (+98.4%), molibdeno (+82.9%) y hierro (58.1%). La exportación de cobre, principal bien peruano de exportación, creció 36.7%.

Regiones del interior

En 2021, las exportaciones de las regiones del interior del país alcanzaron cifra récord (US$ 40,804 millones), al crecer 31%.

Fueron 20 las regiones que crecieron: Madre de Dios (+107%), Ucayali (+97%), Huancavelica (+61%), Puno (+59%), Ica (+52%), Apurímac (+46%), Loreto (+46%), Arequipa (+44%), San Martín (+34%), Tacna (+31%), Cusco (+28%), Lambayeque (+27%), Moquegua (+23%), Ayacucho (+20%), Áncash (+19%), La Libertad (+19%), Piura (+18%), Tumbes (+15%) Amazonas (+11%) y Junín (+1%).

