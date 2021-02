Las exportaciones peruanas alcanzaron un valor de US$ 39,311 millones en el 2020, un monto que se tradujo en una caída de un 15.3% respecto al año anterior, debido a menores envíos de minerales como cobre y oro, en medio de un contexto en que la propagación del COVID-19 y las medidas implementadas para evitar los contagios complicaron el comercio y logística internacional de los países, informó este martes el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En un comunicado, Idexcam señaló que los dos minerales se encuentran entre las 10 principales líneas de producto más exportados en el año 2020, los cuales registraron caídas en sus despachos al exterior.

“Los minerales de cobre y sus concentrados reportaron un valor exportado de US$ 9,313 millones, 23.9% menos respecto al año 2019; mientras que los despachos de oro totalizaron US$ 6,436 millones representando una caída de 7.7%. En este grupo también figuran la harina de pescado con US$ 1,179 millones, con una contracción de 21.8%; minerales de zinc y sus concentrados por US$ 1,012 millones (-36.94%); y minerales de plomo y sus concentrados valorizados en US$ 841 millones (-13.9%)”, detalló Idexcam en el comunicado.

Idexcam dijo, sin embargo, que otros productos registrados cifras positivas al cierre del año pasado. Fue el caso de los cátodos de cobre con envíos valorizados en US$ 1,784 millones, 10% más que en el 2019; minerales de hierro por US$ 1,125 millones (15.1%); uvas frescas por US$ 1,057 millones (20.4%); arándanos frescos por US$ 1,009 millones (23.9%) y paltas frescas con envíos por US$ 759 millones (0.2%).

Principales destinos en 2020

Respecto a los principales destinos, las exportaciones peruanas a China reportaron una caída del 18.3% tras sumar US$ 11,115 millones. No obstante, con Estados Unidos los envíos sumaron US$ 6,301 millones, representando un crecimiento de 6.8%. Esta variación positiva también se observó en las exportaciones hacia Corea del Sur con leve crecimiento de 0.49% y envíos valorizados en US$ 2,288 millones.

En cuanto a Estados Unidos, el resultado favorable se explicó por mayores despachos de oro que totalizaron US$ 1,373 millones (+159.94%); arándanos por US$ 539 millones (+16.7%); uvas frescas por US$ 481 millones (+24.2%); espárragos frescos por US$ 262 millones (+4%) y café, US$ 174 millones (+0.95%).

Mientras que a Corea del Sur hubo mayores envíos de minerales de cobre y sus concentrados valorizados en US$ 958 millones (+19.1%) y minerales de plomo y sus concentrados por US$ 350 millones (+4.2%).

Cabe señalar que la contracción de las exportaciones en el 2020 también se observó en Canadá tras sumar US$ 2,399 millones, valor inferior en 1.8% respecto al 2019. Igualmente, Japón reportó US$ 1,780 millones (-9.4%); Países Bajos, US$ 1,432 millones (-0.2%); Suiza, US$ 1,374 millones (-39.3%); España, US$ 1,102 millones (-8.8%); India, US$ 1,101 millones (-38.4%) y Chile, US$ 1,071 millones (-18.4%).