Los despachos regionales, sin considerar Lima y Callao, sumaron el año pasado US$ 39,106 millones, registrando un incremento de 29.9% en comparación al 2020 (US$ 30,104 millones), y un alza de 31% respecto al 2019 (US$ 29,954 millones), indicó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, solo cuatro regiones cerraron en rojo: Huánuco (-39%), Pasco (-20%), Cajamarca (-4%) y Junín (-2%); mientras que las 19 restantes presentaron variaciones positivas.

A fin de promover la cultura exportadora y capacitar a los integrantes de las diferentes cadenas productivas, el gremio indicó que realizó los foros virtuales ‘Exportar es crecer’ en regiones como Tacna, Huancavelica y Pasco, con la participación de varios directores, entre ellos la vicepresidenta del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas, Amanda Gallegos; el presidente del Comité de Café y Cacao, José Mejía; y el director de ADEX, Arón Prado.

Ica

Ica con US$ 5,568 millones lideró el ranking de las regiones con mayores despachos (alza de 55%). Sus tres principales partidas –hierro, estaño y cobre y sus concentrados– concentraron el 59%, seguido de uvas, espárragos frescos, paltas, barras de hierro y arándanos, entre otros.

El mercado que demandó más la oferta iqueña fue China (US$ 2,199 millones) con una variación del 66.3%. En segundo puesto se observó a EE.UU. con US$ 1,253 millones, un aumento del 30.8%.

Arequipa

Arequipa (US$ 5,461 millones) registró un alza de 45%. El cobre y sus concentrados, oro, molibdeno, cátodos y secciones de cátodos de cobre representaron el 88.9% del total de sus despachos.

China lideró el ranking de sus destinos con poco más de US$ 2,325 millones, experimentando un crecimiento de 56.5% y concentrando el 42.5%. También sobresalieron Japón (US$ 709 millones), EE.UU. (US$ 708 millones) y otros.

Áncash

La tercera región fue Áncash (US$ 4,666 millones) con una evolución del 20% y una representación del 11.9% del total. Sus productos líderes fueron el cobre, cinc, harina de pescado y grasas y aceites de pescado, que concentraron el 88.7%.

China (US$ 3,152 millones) concentró el 67.5% de estos envíos, seguido de Alemania (US$ 227 millones). Japón, EE.UU. y Bélgica, completaron el top cinco.

La Libertad

Le siguió La Libertad (US$ 3,837 millones) al presentar un crecimiento de 19.6%. El oro fue su producto emblemático al concentrar el 40.1%, seguido de lejos por los arándanos, paltas, harina de pescado, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, entre otros. Canadá, EE.UU. y Suiza fueron sus tres principales destinos.