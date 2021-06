Las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 4,162 millones en mayo, una cifra que representó un incremento de 108.38% respecto al mismo mes del año anterior, según datos preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Con el resultado, la CCL dijo que las exportaciones peruanas están superando los valores exportados en prepandemia cuando se reportó US$ 3,590 millones en mayo del 2019.

En un comunicado, el gremio dijo que en mayo de este año se han registrado desempeños positivos en 10 de nuestros mercados más importantes. Esto, debido al buen desempeño de las economías del mundo, lo que impulsó la recuperación de la demanda.

La lista es liderada por China con envíos valorizados en US$ 1,432 millones, cifra que registró un crecimiento de 219.97% en relación a mayo del año anterior. Esta cifra es casi tres veces a lo que se exportó a Estados Unidos, cuyos despachos sumaron US$ 506 millones (+17.77%). Le sigue Canadá con US$ 187.1 millones (+80.64%) y Emiratos Árabes Unidos con US$ 187 millones (+19.821%).

En tanto, a Japón se exportaron US$ 185 millones (+59.85%); Corea del Sur, US$ 182 millones (+53.95%); Suiza, US$ 150 millones (+1,126%); Países Bajos, US$ 138 millones (+31.22%); Chile, US$ 109 millones (+58.43%); y Ecuador, US$ 105 millones (+148.26%).

Principales productos

La CCL informó que entre las 10 principales líneas de producto con mayores montos de exportación destacan los minerales de cobre que sumaron US$ 1,091 millones (+96.53%); el oro, US$ 621 millones (+120.53%) y minerales de hierro, US$ 210 millones (en mayo del 2020 no se registró envíos de este producto).

Le siguen paltas frescas con US$ 201 millones (+38.56%); minerales de plomo con US$ 129 millones (+89.25%), cátodos de cobre refinado con US$ 110 millones (-19%, el único que decreció); minerales de plata con US$ 105 millones (+528.77%), harina de pescado con US$ 98 millones (+477.44%); minerales de zinc y sus concentrados, US$ 94 millones (+389.87%); y zinc en bruto sin alear, US$ 45 millones (+252.42%).

Debido a la mayor demanda de los minerales se puede apreciar que los cinco principales productos exportados del macro sector tradicional fueron los minerales de cobre, el oro, los minerales de hierro, los minerales de plomo y los cátodos de cobre refinado, cuyos valores fueron presentados en el párrafo anterior.

Por otro lado, dentro del macro sector no tradicional se encuentran productos como las paltas frescas, la pota congelada, US$ 42 millones (+504.36%); los espárragos frescos, US$ 29 millones (+24.23%); las mandarinas, US$ 23 millones (+20.38%); y el alambre de cobre refinado, US$ 21 millones (+349.46%).

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que el proceso de inmunización para este grupo etario se realizará a través de la modalidad denominada Vacunatón.