Fernando Zelada: "Empresario que no hace marketing está condenado al fracaso" (VIDEO)

Fernando Zelada descubrió el marketing cuando vendía polos en un mercado de Comas a los 19 años. Al tener contacto con el sector de confecciones, se dio cuenta del potencial que tenía el marketing y se propuso desarrollarlo a lo largo de los años.

En entrevista para Correo, este experimentado consultor estratégico presenta su e-book "¿Por qué han bajado mis ventas? Marketing Pyme" para conducir a los pequeños empresarios al éxito. Para descargar el libro, ingrese a librocorreo.pe

¿Qué tipo de información encontrará el lector en este e-book?

Está dirigido al pequeño y mediano empresario, aunque también puede ser usado por emprendedores. En el libro se mencionan 13 problemas que hemos llamado virus porque son masivos, los hemos visto en empresas de América Latina, Centroamérica y parte de África.

¿Puede mencionarme algunos de los problemas que señala el e-book?

Por ejemplo, en las marcas se suelen usar muchos acrónimos. Los empresarios cogen sus nombres o apellidos y, en base a eso, crean nombres extraños y muchas veces salen denominaciones poco potentes y entendibles. Otro típico error de ellos es que no hablan con sus clientes, pasan demasiado tiempo metidos en el taller o fábrica y pierden de vista el mercado. Yo les pregunto: "¿Por qué tu cliente te compra el producto?". Y ellos dicen: "Por mi calidad". Les vuelvo a preguntar: "¿Qué cosa es eso?". Y me dicen: "La durabilidad". Y cuando yo converso con el cliente, este me responde: "A mí lo que me gusta es el diseño". Esto quiere decir que el empresario está mirando para un lado y su mercado para otro. En el e-book se identifican los errores y luego se orienta en cómo corregirlos.

¿Qué otro error del empresario ha podido detectar desde su experiencia personal?

Una vez viajé a Arequipa por motivos de trabajo. Regresé al hotel en la noche para descansar y me di cuenta de que mi cama era totalmente dura. Llamé al administrador para decirle que no podía dormir y él me dijo que las camas eran buenas, que habían sido traídas desde Alemania, que tenían 500 resortes, etc. Le pedí mi factura y me fui. Él me estaba dando una calidad que creía que yo quería, pero no se puso a pensar en la calidad que yo realmente quería. Yo solo quería una cama suave donde dormir. Este es otro error muy común en la pequeña empresa: no entender la calidad que la gente busca.

¿Es necesario tener conocimientos de marketing para incrementar las ventas?

Es tan importante como saber sumar. Empresario que no hace marketing está condenado al fracaso, porque no conoce su mercado, no tiene contacto con sus clientes. Con el marketing desarrollas una estrategia para lograr el éxito de tu empresa.

¿Por qué es importante que Correo brinde este tipo de información a sus lectores a través de este e-book?

Vincular este conocimiento con un medio de comunicación es crucial. La pequeña empresa representa el 65% del empleo nacional. Su éxito consiste en que invierta en cosas que realmente le resulten. Esta apuesta que hemos hecho el CITE Marketing y Correo quiere hacer llegar este mensaje de forma masiva, de la forma más abierta posible a los lectores empresarios, porque la idea es fortalecerlos.

Perfil

Fernando Zelada, presidente del Cite Marketing

Estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de 12 publicaciones sobre marketing. En el 2012 creó el primer Centro de Innovación Tecnológica en Marketing (CITE Marketing).