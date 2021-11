Los peruanos ya están adelantando sus compras navideñas y están alertas a miles de ofertas y descuentos online. De hecho, un estudio de Google y Kantar manifiesta que el 64% de usuarios han tenido muy buena experiencia en su primera compra digital en pandemia, mientras que un 83% planea seguir adquiriendo de esta forma en el futuro.

Oscar Mas, director de la carrera de Marketing e Innovación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), explica que, pese a que un 56% de las tiendas por redes sociales en el mercado del país solo tiene un año de haber iniciado sus labores, deben seguir impulsando su crecimiento con diversas estrategias para mejorar la venta y relación con sus clientes. Sin embargo, indica que muchos negociantes han caído en el error de querer retener a sus compradores y no fidelizarlos con la marca.

¿Qué se puede hacer? Para el experto, es primordial ganarse la confianza de sus seguidores, no mostrando imágenes en las redes sociales que no son verdaderas. “Si se ofrece una resbaladera, una pelota de fútbol o alguna prenda de vestir, debe ser brindada como la ve el cliente. Muchos emprendedores fallan en no ser honestos, en lugar de actuar basándose en el beneficio mutuo”, indica.

PERSONALIZAR

Una de las principales quejas de los servicios de atención al cliente es que resultan robóticos y poco naturales. “Establecer una red social para que los clientes comuniquen sus quejas, dudas, sugerencias, etc.

Pero para que esto funcione correctamente, debe haber feedback con todos, y lo más rápido posible”, detalla. Y, por último, ayudar al cliente a aprovechar bien el producto. “Su relación con el cliente no debe terminar en el momento en que compró el regalo. Después de la operación, se deben tomar medidas para asegurarse de que está haciendo el mejor uso de este”, concluye Mas.