Uno de los puntos que el presidente Martín Vizcarra tocó en su discurso por 28 de julio fue la generación de empleo. Anunció miles de puestos de trabajo temporales bajo el programa Arranca Perú, así como las contrataciones del Estado con las mypes para generar más puestos de trabajo.

Para Percy Alache, director del área laboral de PwC, el discurso fue insuficiente en la parte laboral “dado que tenemos 2,7 millones de trabajadores en desempleo, y solo en Lima, el empleo se ha reducido en 55% en el último trimestre”.

El especialista indicó que era importante dar un mensaje contundente a los tres grupos implicados en el mercado laboral: el sector formal, que está en planilla; los emprendedores e independientes; y los informales. Ya que cada grupo tiene su particularidad.

Por su parte, Christa Caro, líder del área laboral del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, indicó que los puntos tratados en el mensaje de Vizcarra fueron un resumen de lo que ya se había anunciado previamente. “No ha dado un nuevo mensaje. No anunció algún tipo de norma para favorecer a las empresas en términos laborales, y tampoco dijo nada del trabajo remoto”.

Caro detalló que lo óptimo hubiera sido que el presidente Vizcarra reafirme los anuncios hechos previamente por el ministro de Trabajo, Martín Ruggiero. Eso nos hubiese dado alguna señal de cuál va a ser el tratamiento de cara a este segundo semestre que ya comenzó.

ARRANCA PERÚ

El mandatario anunció que se ha invertido S/ 6.350 millones en el programa Arranca Perú para generar un millón de puestos de trabajo, y Trabaja Perú, donde se espera al final del año generar 220 mil puestos de trabajo en obras de infraestructura pequeña y mediana, que corresponden a inversión pública.

Para Alache, los programas de empleo como Trabaja Perú y Jóvenes Productivos, ahora que están dentro del gorro de Arranca Perú deben potenciarse. Para que las personas que no tienen empleo puedan postular y acceder a estas plazas.

Otro tema que resaltó el líder de PwC es la necesidad de establecer las bases en lo relacionado a las compras que el Estado pretende hacer a las micro y pequeñas empresas, donde se destinarán S/ 736 millones para beneficiar a 10 mil empresas y con eso generar 90 mil puestos de trabajo.

Asimismo, Alache indicó la importancia de convocar a los gremios empresariales y a los sindicatos a establecer una línea de acción, como lo anunció Vizcarra. Calificó que esto apunta a ser una de las tareas principales del ministro Ruggiero.

“El ministro de Trabajo y el presidente van a tener que explicarle a la población cuál es el plan que se va a tener para restablecer el empleo, y en el caso de las empresas cómo garantizar los puestos de trabajo sin que esto implique desaparecerlas, o por lo menos la disminución de capacidad que es lo que hoy necesitamos”, manifestó.

LO QUE SE ESPERABA

La especialista en temas laborales, Christa Caro, enumeró dos temas que, a su parecer, faltaron en el discurso presidencial. Lo primero es el anuncio del otorgamiento de un nuevo subsidio a las planillas para aquellas empresas que han sido más golpeadas. Y otro punto que faltó es que se disponga la flexibilización de la ley de teletrabajo, que es bastante estricta.

En tanto, Alache apuntó: “Vizcarra pudo dar un mensaje importante para decir cómo se van a generar las fuentes de empleo, sobre todo al cierre de año, que es el futuro inmediato, en sectores estratégicos, como construcción, manufactura, servicios, comercio, o sectores motores de la economía como minería y agro”.

Argumentó que si bien se habló en líneas generales de reactivación, el presidente tiene el reto de profundizar estas ideas, para dar la tranquilidad a la población.

“Porque, por lo menos el último trimestre ha estado lleno de despidos, suspensión perfecta, de no renovaciones. Es importante que el presidente diga cómo las empresas pueden manejar esta situación, ya que muchas están pensando en cerrar, y cómo los trabajadores pueden recolocarse. Era clave dar un mensaje en ese sentido”.

Por último, Alache enfatizó la necesidad de atender al sector informal para dinamizar la economía y en consecuencia generar más puestos de trabajo.

“Si no hemos podido en cerca de 20 años con las leyes vigentes de micro y pequeña empresa, qué hacemos en esta circunstancia de COVID-19, para que todas esas empresas que hoy no tributan y no tenemos en el radar, puedan formalizarse a bajo costo y puedan apoyar a la economía”, refirió.