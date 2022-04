La minera de cobre Freeport-McMoRan Inc informó el jueves de un aumento de sus utilidades en el primer trimestre, ya que la preocupación por la oferta impulsó los precios del metal rojo.

Los precios del cobre, un metal clave utilizado en el cableado, los vehículos eléctricos y otros aparatos electrónicos, subieron alrededor de un 7% en el primer trimestre por el temor a que la invasión de Rusia a Ucrania interrumpa las cadenas de suministro.

Los inversores apuestan por el papel fundamental que desempeña el cobre en la reducción de las emisiones a medida que el mundo se orienta hacia una economía con menos emisiones de carbono.

El precio promedio realizado que Freeport recibió por el metal rojo en el primer trimestre subió más de un 18%, hasta los US$ 4.66 por libra, mientras que la producción trimestral se elevó a 1,010 millones de libras, un 10% más que el año anterior.

La empresa obtuvo una ganancia neta ajustada atribuible a las acciones ordinarias de US$ 1,600 millones, o US$ 1.07 por acción, en el trimestre finalizado el 31 de marzo, frente a los US$ 756 millones, o 51 centavos por acción, del año anterior.

VIDEO RECOMENDADO

El decano del Colegio Médico del Perú dio detalles de la reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Salud en la que debatieron la posibilidad de eliminar el uso de mascarillas en espacios abiertos.