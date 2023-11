El Gobierno debe publicar la nueva tarifa para la red dorsal de fibra óptica para incrementar el uso de su capacidad instalada, dijo el gerente general de Gilat Perú, Arieh Rohrstock. En diálogo con Correo señaló que la tarifa debe ser competitiva para que permita llevar internet a mayor velocidad a los colegios postas y comisarías de las zonas rurales más alejadas del país.





¿Cómo observa el mercado de telecomunicaciones en Perú?

Hay un déficit de conectividad, especialmente en zonas rurales. Si bien se redujo en los últimos años, sigue siendo bastante importante la brecha de comunicación y, en el mundo actual, no tener conectividad o no tener internet, quita oportunidades, sobre todo a los emprendedores. Se hacen esfuerzos grandes por parte del sector público y privado para cerrar la brecha con proyectos regionales de banda ancha, con ampliación de cobertura, con licitaciones de banda de frecuencia a cambio de inversiones





¿Y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica?

La Red Dorsal en si es como la columna vertebral de varios proyectos para llevar la conectividad, conecta las capitales de provincia, a las que se conectarán, en los próximos años, 18 redes regionales de fibra que llegará a capitales de distritos. Estas redes aumentan la oferta, pero no atienden la demanda. Los 18 proyectos regionales tienen una parte del proyecto que son las redes de acceso, redes de microondas que llegan a los colegios, postas médicas y comisarias. Aumentan la oferta a usuarios institucionales que requieren internet. Lo importante es que los más $2 mil millones que invirtió el Estado en la red dorsal se traduzca en una mayor velocidad y cobertura más amplia.





El Estado es responsable de la red dorsal...

Luego de tres intentos fallidos de licitar la operación y mantenimiento de la dorsal y un cuarto intento que se canceló, el Pronatel asumió la operación de la red dorsal. Pronatel no es una empresa pública y no tiene, desde mi punto de vista, las capacidades para operar eficientemente una red, de contratar los servicios de mantenimiento, de atender las averías en los plazos que se requiere; no le responde al regulador. Osiptel no puede supervisar la calidad de servicios y los tiempos de respuestas que esta red tiene. Entiendo que Pronatel solo se encarga de la operación y mantenimiento.





¿Por qué se canceló a Azteca Comunicaciones?

Azteca reclamaba que los ingresos por los subsidios de operación no le alcanzaban y que perdía dinero, pero el Estado canceló la concesión y no tomó en cuenta que le costaría más la operación y mantenimiento al asumirlo. Se entiende que los costos de operar las redes eran mayores al subsidio que recibía la empresa.





¿La red dorsal no funcionó?

El problema principal de la red es que se usa un mínimo de su capacidad instalada. Cuando se licitó había superposición de redes privadas en grandes tramos los potenciales clientes ya tenían su fibra y no necesitaban a la red dorsal. Segundo, la tarifa de $23 más IGV está muy por encima de los costos de mercado, que entonces era de $2 a $2.5 y las compañías preferían invertir en sus propias infraestructuras. En el corto plazo, el Gobierno tendría que publicar la nueva tarifa para hacer atractiva la red dorsal en zonas donde no hay competencia.

¿Qué tanto se usa la capacidad instalada de la red dorsal?

Hoy en día se usa aproximadamente el 8% de su capacidad instalada, es decir 40 gigabitz de un total de 500 gigabitz. La mayoría (de la capacidad utilizada) es tráfico de costo cero porque, por una norma, las instituciones del Estado usan la red dorsal a costo cero. Se debe trabajar e invertir en maximizar el uso de la dorsal, además de las regionales y redes de acceso, para aumentar la velocidad que se da a los colegios, postas y comisarías, que por contrato es baja. Se debe optimizar la tarifa para estimular el uso de las regionales y la dorsal, incluso se podría pensar en desinversión de algunos tramos de la red dorsal que está sobre puesta sobre redes privadas y no tiene uso, pero tiene costo de operación y mantenimiento. Se debe focalizar la inversión en las zonas más alejadas para mejorar la velocidad, para dar más cobertura móvil.





¿Y el papel del regulador?

Desde mi punto de vista, el rol del regulador es balancear en el mercado el papel del usuario, Gobierno y operadores para mejorar el nivel del servicio y enfocar su política para que se amplíe cobertura y mejore calidad de servicio, tomando en cuenta que hay alta competencia en el mercado.