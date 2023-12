En la víspera de la fiesta navideña del 2023, las empresas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para cumplir con el pago de este beneficio . En ese sentido, Patricia Kcomt, líder del área Laboral del estudio Miguel Mur & Abogados, detalla que la gratificación es un beneficio legal que se otorga a todos los trabajadores formales con contratos temporales o indefinidos, y que se debe pagar dos veces al año: en julio por Fiestas Patrias y en diciembre por Navidad.

“Todas las empresas deben cumplir con depositar la gratificación a sus trabajadores. El monto por depositar dependerá del régimen laboral aplicable a cada empresa”, detalla Kcomt.

En esa línea, la abogada del estudio Miguel Mur & Abogados precisa que los trabajadores que pertenecen a empresas pertenecientes al régimen general deberán percibir un monto equivalente a un sueldo.

Quienes laboran en pequeñas empresas, deben percibir una suma equivalente al 50% de su remuneración mensual.

TRIBUTOS Y GRATIFICACIÓN

De acuerdo con la legislación peruana, la gratificación se encuentra inafecta a aportes y contribuciones con excepción del Impuesto a la Renta de quinta categoría.

“El empleador no deberá hacer un pago adicional por EsSalud respecto del monto que pague por gratificación. No obstante, el monto que no se va a pagar a Essalud, deberá depositarlo al trabajador como una bonificación extraordinaria. Esta última representa al 9% de la gratificación si es que el trabajador no se encuentra afiliado a alguna de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). En caso sí cuente con EPS, la bonificación será de 6,75%”, detalla la abogada del estudio Miguel Mur & Abogados.

Asimismo, Kcomt subraya que la gratificación tampoco va a estar afecta a descuentos por AFP, ONP ni otros tipos de descuentos relacionados a aportes y contribuciones.

MULTAS

De no cumplir con el pago íntegro y oportuno de las gratificaciones, Sunafil podrá aplicar multas contra las empresas. El valor de estas dependerá del régimen de las empresas y en función al número de trabajadores afectados.

Para pequeñas empresas, las multas oscilan entre 0,45 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a S/2.227,50 hasta un máximo de 4,50 UIT (S/ 22.275). En el caso de las medianas o grandes empresas, Sunafil podría aplicar multas que oscilan entre 1,57 UIT, que equivalen a S/7.771,50, hasta las 26,12 UIT (S/ 129.294)”, subraya Kcomt.

TE PUEDE INTERESAR