Grupo Romero adquiere a la empresa dueña de Sapolio

Con un préstamo de $ 500 millones solicitado a Bank Of América, Citibank y The Bank Of Nova Scotia (matriz de Scotiabank), la empresa de consumo masivo del Grupo Romero, Alicorp, adquirió a Intradevco, empresa peruana propietaria de las marcas Sapolio, Aval, Dento, Patito y Amor, como parte de su estrategia de crecimiento en el Perú, América Latina y el Caribe.

El monto total de la transacción asciende a $ 490 millones que incluyen la adquisición del total de las acciones de la empresa Tecnología Aplicada S.A., que es propietaria de las empresas peruanas Intradevco Industrial S.A. (99.78%) e Intradevco S.A. (98.65%) y del 100% de Atlantis S.A., empresa constituida en Uruguay.

“Durante muchos años hemos admirado los procesos de producción, distribución y la diversificación de categorías que han dado a Intradevco el reconocimiento que tiene hoy, a los que podremos sumar el conocimiento en gestión de marcas de Alicorp”, afirmó Alfredo Pérez Gubbins, CEO de Alicorp.

Nuevas categorías y expansión internacional

Pérez Gubbins consideró que esta operación les permitirá mejorar su oferta de valor para clientes y consumidores, y una distribución más eficiente con mayores oportunidades en innovación. Con Intradevco, Alicorp competirá dentro del Perú en nuevas categorías de la plataforma de Cuidado del Hogar (lavavajilla, ceras, lejía, limpiadores multipropósito, desinfectantes, insecticidas, entre otros) y entrará en la plataforma de Cuidado Personal (cuidado oral, champú, desodorantes y jabón líquido).

Por el lado de posicionamiento de marcas, Alicorp se fortalece pero también tendrá más presencia internacional porque Intradevco también opera fuera de Perú y tiene una unidad de negocio en Uruguay. También reforzará su posición en Ecuador y Bolivia, mercados en los que ya participaba. Como Alicorp también llega a Argentina, Brasil, Chile, Honduras, entre otros países.

Los ingresos estimados y el EBITDA de la antigüa dueña de Sapolio en el año 2018 alcanzaron los $ 205 millones y $ 37 millones, respectivamente. Para el 2019, se espera que los ingresos estimados y el EBITDA ajustado para todo el año alcancen los $ 215 millones y los $ 41 millones, respectivamente.