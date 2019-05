Indecopi capacita a influencers para que eviten multas de hasta S/2,9 millones por publicidad engañosa

Síguenos en Facebook

El Indecopi capacitó y dio pautas a los 'influencers' o comunicadores para que eviten difundir publicidad engañosa a sus seguidores cuando promueven productos o servicios a través de sus redes sociales y así evitar multas de hasta S/2,9 millones.

La entidad les explicó sobre la Ley de Publicidad Digital instaurada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, en donde se menciona que los 'influencers' deberán avisar expresamente a sus seguidores sobre el contenido patrocinado que compartan en redes sociales, desde un anuncio contratado o un publirrepotaje.

Asimismo, el Indecopi sostiene que los 'influencers' deben verificar que la información que comparten sea verídica. En caso se trate de publicidad testimonial, está deberá ser auténtica y reciente.

En caso los 'influencers' no cumplan con las pautas mencionadas anteriormente, recibirán algún tipo de sanción. En caso la infracción sea leve y no afecte en el mercado solo recibirá una amonestación, pero si es leve y afecta, la multa será hasta 50 UIT debiendo no ser más del 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor.

Si la falta es grave o muy grave, la sanción podría llegar hasta los 250 UIT o 700 UIT respectivamente.

Cabe resaltar que el Indecopi busca -a través de esta capacitación- que la relación entre los influencers y sus seguidores sean lo más transparente posible.