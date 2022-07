Indecopi ordenó a Movistar a pagar US$ 27,500 a la Asociación Cultural Pataclaun por emitir 55 capítulos de la serie en Movistar Play sin la debida autorización.

En los primeros meses de 2019, Telefónica subió al catálogo de Movistar Play 55 capítulos de Pataclaun, célebre comedia peruana de los años 90. Sin embargo, una denuncia de la productora del programa, July Naters, mediante la Asociación Cultural Pataclaun, obligó a la empresa a retirar el contenido de su plataforma.

De acuerdo al portal Sudaca, en setiembre de ese mismo año, el grupo denunció a Telefónica ante Indecopi “por la presunta infracción a su derecho patrimonial de comunicación pública y reproducción”. En mayo de 2021, la autoridad en materia de consumo falló a favor de la denunciante.

Resulta que en 1997 se firmó un contrato con -entonces- Frecuencia Latina (Compañía Latinoamericana de Radiodifusión) para coproducir la serie. Este acuerdo facultaba a Latina emitir la serie sin restricciones; no obstante, no permitía que el canal venda o ceda los derechos de reproducción a terceros sin el previo visto bueno de la Asociación Cultural Pataclaun.

En este diario conversamos con Telefónica, que aseguró que actuó de “buena fe”, y responsabilizó a Latina de la controversia, pues le habrían asegurado que tenían los derechos necesarios para licenciar la serie.

“En Telefónica del Perú transmitimos la serie Pataclaun a través de nuestras plataformas (Movistar TV y App) como parte de nuestra propuesta de valor enfocada en difundir el talento audiovisual peruano. Al realizar esta transmisión, actuamos en todo momento de buena fe pues recibimos el contenido de Latina, quien declaró tener los derechos necesarios para licenciar la serie Pataclaun”, apuntó la empresa.

El acuerdo entre Latina y Media Networks, compañía del grupo Telefónica, fue firmado en 2018 y en 2019 Pataclaun salió al aire en Movistar Play. Tras la denuncia, Telefónica se vio obligada a retirar todo el contenido de la serie de su plataforma de streaming.

“Hemos dejado de transmitir la serie en 2019, tras pedido de Latina y al tomar conocimiento de la existencia de una controversia entre dicha empresa y la Asociación Cultura Pataclaun por la titularidad de los derechos de la serie. Pese a ello, se abrió un procedimiento ante el Indecopi en el que estuvieron involucrados tanto Telefónica del Perú como Media Networks y Frecuencia Latina”, explicó Telefónica.

El caso no quedó ahí. Según un documento al que accedió este diario, la Asociación Cultural Pataclaun pidió a Telefónica un pago de US$ 231,000, bajo concepto de remuneraciones devengadas, por retransmitir el programa en cada una de sus tres plataformas: streaming, cable y satelital. Es decir, reclamó un total de US$ 693,000. También pidió que se cubran los gastos del proceso administrativo.

Indecopi falló a favor de la empresa de Naters y declaró infundados los recursos de apelación presentados por Telefónica, Media Networks y Latina. Sin embargo, solo declaró fundado en parte el recurso de apelación de la Asociación Cultural Pataclaun respecto a las remuneraciones devengadas; es decir, el pago que reclamaban.

Tras varias apelaciones, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual denegó la solicitud de remuneraciones devengadas sobre la modalidad de streaming. Además, modificó el monto total reduciéndolo desde US$ 693,000 a apenas US$ 27,500, el cual deberá ser cancelado en un 50% por Telefónica del Perú S.A.A. como por Media Networks Latin América S.A.C.

Por último, ordenó a Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. el pago de las costas y costos generados por el trámite del procedimiento.