La propuesta del Gobierno para incorporar nuevas etapas y plazos en los procesos de licenciamiento, renovación y ampliación de oferta educativa de los institutos superiores ante el Ministerio de Educación, preocupa a la Asociación de Institutos Superiores y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE PERÚ).

Tal propuesta está en la ley que delega al Ejecutivo la facultad de legislar en reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria.

El gerente general de ASISTE PERÚ, Andrés Oblitas, explicó que, de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, el plazo de dichos procesos pasaría de 120 a 200 días hábiles, que representarían, en términos de días naturales, pasar de 5 meses y 3 semanas, aproximadamente, a no menos de 9 meses y 1 semana.

En representación del gremio que reúne a los institutos y escuelas tecnológicas, pedagógicas y artísticas, que agrupa a más del 50% de alumnos de ese segmento, indicó que esa medida reduce la competitividad del sector porque obliga a esperar casi un año para la aprobación de un trámite que toma ahora unos seis meses.

Explicó que la propuesta contraviene lo que señala el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que expresamente establece que los procesos en el sector público deben cumplir los principios de celeridad y simplicidad, por lo que deben tener la “máxima dinámica posible”, ser sencillos y eliminar la complejidad innecesaria.

En ese sentido, refirió que el avance de la tecnología y un mercado laboral cada vez más dinámico y cambiante demandan la actualización y renovación constante de los institutos, por lo que no pueden esperar mucho tiempo por la aprobación de un proceso. Además, implica un sobrecosto económico financiero relevante, pues la solicitud de nuevos programas implica implementar antes los talleres, laboratorios e infraestructura por lo menos del primer año.

Importante. Oblitas destacó la importancia de los institutos de educación superior, que representan una gran oportunidad de estudio y superación para miles de jóvenes peruanos que terminan la secundaria y que, por diversas limitaciones, no pueden acceder a la educación universitaria.

“Por tal motivo, pedimos, respetuosamente, al Ministerio de Educación a sustraerse de toda forma de burocracia estatal, dilatadora e innecesaria, y priorizar el fortalecimiento de la educación superior técnico profesional, para beneficio de nuestros estudiantes y del sector productivo del país”, afirmó el gerente general de ASITE PERÚ.

Oblitas manifestó que su gremio ha identificado 300 requisitos innecesarios en los procedimientos de licenciamiento y, además, el constante cambio de ministros ha retrasado la implementación de mejoras en todos los procesos del sector.

Recordó que hay aproximadamente 600 institutos sin licenciamiento y muchos buscan regularizarse y hacen esfuerzos por dar una educación de calidad donde su debilidad es la infraestructura, principalmente en regiones; pero existen una gran mayoría cuya oferta dudosa sigue expuesta en el mercado y no entendemos que actividades de supervisión por parte de las autoridades no es observada. “El otro problema es que el Gobierno no exige licenciamiento y con ello no se supervisa la calidad de educación departida”, agregó el vocero.