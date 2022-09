Entre enero y agosto del 2022, las inversiones en infraestructura de transporte alcanzaron los US$ 341 millones, informó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán en su reporte mensual.

Cabe mencionar, que el Ositrán supervisa 32 contratos de concesión que incluyen 16 carreteras de alcance nacional, 18 aeropuertos, 8 puertos, 2 vías férreas, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y una hidrovía.

El mayor dinamismo de las inversiones se reflejó en la infraestructura del Metro con US$ 116.57 millones ejecutados por la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; seguido del sector carreteras con US$ 106,29 millones; el sector portuario con US$ 89.49 millones y aeropuertos con capitales por US$ 29.01 millones.

De esta manera, la inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a agosto de este año sumó US$ 10,327 millones, lo que representó el 62.11 % del total de compromisos de inversión de las concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representa el 95 %, seguido por los capitales en puertos 63.7 %, vías férreas y Líneas 1 y 2 del Metro de Lima 51.8 %; y aeropuertos 22.6 %.

Cifras a agosto

El Ositrán informó que las inversiones valorizadas en agosto alcanzaron US$ 15.52 millones, sustentadas principalmente por los capitales de puertos y carreteras que ejecutaron US$ 13.46 millones en conjunto.

Se destacaron entre ellos, las obras desarrolladas los terminales de Paita y Contenedores Muelle Sur del Callao y las ejecutadas en la Red Vial N° 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) e IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas).

