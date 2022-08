Las inversiones mineras acumuladas en el primer semestre del año ascendieron a US$ 2,342 millones, lo cual significa un incremento de 10.9% en comparación a similar periodo de 2021 (US$ 2,112 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) del Minem, solo en junio del presente año las inversiones mineras alcanzaron los US$ 455 millones, reflejando un aumento de 16.1% respecto a lo registrado el mes previo (US$ 444 millones). En tanto, logró un incremento de 8.4% en referencia a lo reportado en idéntico mes de 2021 (US$ 427 millones).

Los titulares mineros que registraron mayor inversión en junio fueron Anglo American Quellaveco S.A., con una participación del 26.5% (US$ 620 millones), seguido por Minera Antamina S.A. con el 7.6% (US$ 177 millones) y Southern Perú con el 6.1% (US$ 144 millones) de la participación total.

El Minem también destacó que en junio la inversión ejecutada en los rubros equipamiento minero 20.7% (US$ 81 millones), exploración 50.1% (US$ 39 millones), infraestructura 14.3% (US$ 117 millones) y desarrollo y preparación 90.5% (US$ 76 millones). En cuanto a planta beneficio, esta sumó US$ 101 millones, evidenciando una disminución de 13.5% en relación a lo reportado en junio de 2021 (US$ 116 millones).

En regiones

Sobre la inversión minera ejecutada a nivel de regiones en el primer semestre de 2022, Moquegua mantiene el liderazgo, representando el 29.6% del total (US$ 694 millones); seguida de Áncash con una participación de 8.5% (US$ 198 millones).

En el tercer lugar se ubicó Cajamarca con el 8.1% (US$ 189 millones) del total de las inversiones mineras. Las tres regiones representan el 46.2% de la inversión total.

