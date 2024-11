El extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, dijo que modernizar el TLC con China beneficiará aún más a Perú. En entrevista con Correo refirió que el tema más sensible del proceso de optimización puede haber sido el aduanero porque se acusa que los productos chinos entran subvaluados al Perú. Sobre el Acuerdo Comercial con Hong Kong indicó que es una economía basada en servicios financieros.

¿Qué implica optimizar el TLC con China?

Se incorporaron varios temas que no estaban en la negociación original. El TLC con China está vigente desde el 2010. No tenía, entre otros, el capítulo de economía verde, el de economía digital, que hoy día se vuelve absolutamente relevante. Habría que mejorar el capítulo aduanero, que es un tema sensible porque muchas veces se habla que productos chinos subvaluados. Se incorporó el tema de propiedad intelectual. El procesos de negociación en Perú y China, tomó como año y medio y algo más.

¿Participó en esa negociaciones?

Claro que sí, nos tocó liderar como sector el tema porque todo el proceso de las negociaciones de los TLC siempre lo lidera el Mincetur, con apoyo de varios sectores; hay consultas del sector privado.

¿Qué fue lo más difícil de negociar?

Lo complicado pudo ser la transparencia de las zonas aduaneras porque es un tema sensible, hay mucha acusación de que hay productos chinos subvaluados. También hay muchos que no se justifica (cuestionar) porque pueden corresponder a economía de escala, producción de grandes volúmenes, que significa “costos unitarios enanos”, por lo que los productos chinos están en todo el mundo. Debe haber acuerdos con las aduanas para que la valorización de las mercancías sea reconocida por ambos lados de tal manera que no haya sospecha o dudas sobre el valor de ciertas mercancía.

¿Propiedad intelectual?

Es otro tema sensible porque en China hay mucha producción que se hace con marcas sin tener el reconocimiento debido, como Pato Donald. Para fines de comercio internacional se debe regular. Estuve en San Francisco con la presidenta Boluarte y con el presidente chino, XI Jinping, cuando se le invitó para que nos visite para APEC y entre otras cosas se le pidió priorizar la modernización del TLC, estar presente en APEC y la inauguración del puerto de Chancay.

¿Perú qué tanto más se beneficia con la modernización del TLC?

Bastante, porque productos que ingresen al mercado peruano deben de tener estándares en nomas internacionales, según el TLC, para que el consumidor sepa que el producto chino que compre es tal como lo informa su etiqueta, que si es orgánico que lo sea; que haya un respeto al tema medioambiental, que sean productos que provengan de plantas certificadas, como el el ISO 14001. La ventaja es que los productos que se desarrollaron en Perú sigan posicionando en un mayor número de pobladores chinos. Perú es número 1 en productos orgánicos, la idea es que se mejoren los estándares de los productos que se desarrollen en Perú y China.

El TLC con China tiene 14 años.

Hay TLC que ya son antiguos, los que tienen más de 10 años deben ser modernizados tal como se ha logrado con China. El de Estados Unidos, que fue el primero, probablemente corresponda también, dependerá de las prioridades del Mincetur porque tiene recursos limitados, son los mismos equipos de negociación, están yendo a Indonesia, han estado en Hong Kong, han estado en China, no se puede hacer todo a la vez.

Lo de Hong Kong es un acuerdo comercial.

Sí, es un acuerdo comercial y en es desde cero. Preocupa a muchos industriales que creen que los productos se va contrabandear de China vía Hong Kong. Hong Kong se parece a Singapur. En Hong Kong la industria pesa 1%, es un mercado fundamentalmente de servicios, particularmente financiero.