Julio Velarde: “El BCR no es el Congreso”

El presidente del Banco Central del Reservas (BCR), Julio Velarde, aclaró que un director que no asiste a una sesión del directorio no recibe su dieta (de aproximadamente S/ 2500), por tanto, “se hace escándalo por una cosa poco importante.

Fue en alusión a la inasistencia de José Chlimper a las sesiones de directorio del BCR, precisando que si está ausente, no se le paga nada, gana cero.

Velarde refirió que el BCR funciona con cuatro directores, “incluso, si no están los cuatro directores, se crea un comité ejecutivo con menos miembros. (el BCR) no es el Congreso, no recibe pago (un director), si no viene; se paga por dieta y muchas sesiones de directorio son básicamente informativas, la persona que falta puede enterarse de todo, leyendo, y no creo que el señor Chlimper le interese en nada recibir la dieta. Si lee todos los papeles (con información de las reuniones del directorio), no veo que haya falta de compromiso”.

Indicó que si un director del BCR pide licencia, el directorio no tiene porque negárselo, indicando que la licencia de Chlimper aún está vigente

Julio Velarde presidió la ceremonia en que el BCR puso en circulación la moneda de plata alusiva a los 100 años de la Fuerza Aérea del Perú.